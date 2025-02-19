我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫比蒂諾頂級裝潢翻修屋 530萬元溢價43%售出

川普發文戴王冠自稱「國王萬歲」 霍楚：美國不是王國

英法擬定「保證部隊」協防烏克蘭計畫 3萬兵力著重海空防禦

編譯徐榆涵／即時報導
英國首相施凱爾(左)和法國總統馬克宏(右)。(路透)
英國首相施凱爾(左)和法國總統馬克宏(右)。(路透)

日前有消息指出，法國提議在未來烏克蘭停火線的後方而非停火線上，駐紮「保證部隊」，以防俄烏達成和平協議後，俄羅斯再次對烏克蘭發動攻擊，但遭到德國、義大利、波蘭和西班牙拒絕。如今英國和法國似乎正在領頭創建這支部隊，細節也隨之曝光。

衛報報導，西方官員指出，該計畫涉及不到3萬名士兵，且可能集中在空中和海上防禦。地面部隊人數將保持在最低限度，且不會部署在烏克蘭東部前線附近。

這支部隊的目標之一是確保烏克蘭領空安全開放商業航班飛行，並維護黑海海上貿易的安全，這對烏克蘭的食品和穀物出口至關重要。

在近3年的戰役中，烏克蘭的電力和其他公共設施屢次遭到俄羅斯轟炸，維護這些設施的完整性對於衝突結束後烏克蘭的復原也很重要。

目前尚不清楚烏克蘭是否會支持這支人數相對較少的部隊，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲建立一支涉及美軍且人數介於10萬至15萬人的兵力。但美國防長赫塞斯上周表示，不會派軍到烏克蘭。

報導指出，歐洲這項計畫的其一先決條件是美國承諾提供保障，一名官員表示，很可能是偏向空中兵力，且或以波蘭和羅馬尼亞為基地。

英國首相施凱爾下周將赴美與國總統川普會面，親自遊說他同意提供支持，確保歐洲的保證部隊未來不會受到俄羅斯的挑戰或威脅。法國總統馬克宏也將同行訪美。

然而，俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日結束美俄會談後表示，在任何和平協議下，俄羅斯都不會同意讓北約成員國在烏克蘭部署維和部隊。

烏克蘭 俄羅斯 義大利

上一則

快看世界／全美各州受教育程度大不同 第一名是哪裡？

延伸閱讀

俄烏衝突停戰後 將派法軍戰鬥部隊赴烏克蘭？馬克宏公開表態

俄烏衝突停戰後 將派法軍戰鬥部隊赴烏克蘭？馬克宏公開表態
普亭最快本月會晤川普 克宮稱美俄18日會談「和解的重要一步」

普亭最快本月會晤川普 克宮稱美俄18日會談「和解的重要一步」
77歲黎智英獄中健康續惡化 其子促英美爭取放人

77歲黎智英獄中健康續惡化 其子促英美爭取放人
國防支出增+美俄商談終結俄烏戰 歐洲和平紅利股市衝高

國防支出增+美俄商談終結俄烏戰 歐洲和平紅利股市衝高

熱門新聞

美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
川普總統(右)與俄國總統普亭12日通話。(路透資料照)

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

2025-02-12 19:06
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38

超人氣

更多 >
2024中娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2024中娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事