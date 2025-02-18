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傳法國擴大歐峰會 釀派兵烏克蘭 俄外長打槍：拒北約國協防烏

編譯盧思綸／即時報導
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俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日結束於沙烏地阿拉伯的美俄會談後出席記者會。(路透)
俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日結束於沙烏地阿拉伯的美俄會談後出席記者會。(路透)

歐洲八國、歐盟及北約領袖17日舉行緊急峰會，共商烏克蘭情勢和歐洲安全，傳出醞釀派兵烏克蘭協助戰後維和但意見分歧。法國總統馬克宏計畫19日二度召開緊急峰會，這次擴大邀請加拿大和其他上次未與會的歐洲國家。 然而，俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日結束美俄會談後表示，在任何和平協議下，俄羅斯都不會同意讓北約成員國在烏克蘭部署維和部隊。

路透報導，兩名消息人士透露，已經擴大邀請挪威、加拿大、立陶宛、愛紗尼亞、拉脫維亞、捷克、希臘、芬蘭、羅馬尼亞、瑞典與比利時。三名外交官員表示，屆時將採取實體結合遠端視訊方式舉行。但是法國尚未立即回覆證實。

事實上，第一次緊急峰會就傳出部分歐洲國家不滿未受邀，認為應該以完整歐盟峰會的規格辦理。

在17日的峰會中，與會國家認同歐洲自我強化，但在派兵烏克蘭的問題上出現不同意見。會中，法國提議在未來烏克蘭停火線的後方而非停火線上，駐紮「保證部隊」；不過，德國、義大利、波蘭和西班牙表態拒絕。

BBC報導，美俄會談結束後，拉夫羅夫表態俄羅斯拒絕北約成員國在烏克蘭派駐維和部隊的想法，他表示：「任何以其他旗幟出現的武裝部隊都不會改變任何事情，這當然是完全不可接受的。」

美國國務卿魯比歐和拉夫羅夫18日分別率團會晤，會中雙方同意盡快指派代表洽談俄烏停戰，並改善雙邊關係。

烏克蘭 俄羅斯 北約

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