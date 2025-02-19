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不讓美俄會談具正當性 澤倫斯基延後訪沙國

編譯潘勛／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基推遲訪問沙烏地阿拉伯，18日抵土耳其訪問，與土國總統厄多安會談。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基推遲訪問沙烏地阿拉伯，18日抵土耳其訪問，與土國總統厄多安會談。(美聯社)

知情人士指出，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)已推遲訪問沙烏地阿拉伯，目的是不想讓在沙國首都利雅德舉辦的美國、俄羅斯高級官員集會取得「正當性」；而在美國，川普總統18日出聲責備澤倫斯基「本不應該發動」與俄羅斯的戰爭。

路透報導，澤倫斯基18日稍早在土耳其表示，他本排定19日訪問沙烏地，現延後到3月10日，原因是不想有「任何巧合」。知情人士表示，烏國顯然是不想讓美、俄在利雅德的會談取得任何正當性。

澤倫斯基在安卡拉表示，包括美、俄兩國外長在內的特使團18日集會，自己並未受邀；美、俄在會後已表示，同意推動各項努力，期盼能結束俄烏戰爭。

澤倫斯基表示，烏克蘭可不想要任何國家背著烏國而決定什麼事，沒有烏國參與，任何有關結束俄烏戰爭的決定，都不算數。

紐約時報報導，澤倫斯基指出，烏克蘭只由媒體得知美俄集會裡的打算，他本來想在利雅德會後與美方官員見面，但「我不曉得誰會留下，誰會離開，或者誰打算去哪兒。老實說，我不在乎。我可不想有什麼巧合，正因如此，我不去沙烏地阿拉伯了。」

國會山莊報(The Hill)報導，美俄官員集會之後，川普在海湖莊園表示，自己認為有權結束俄烏戰爭，而且認為做得很順利。

川普轉口說，「但今天我聽到，『嗯，我們沒受邀』這樣的話。好，他們三年來一直在當地。三年內早該結束戰爭。他們本就不該發動戰爭，本可以敲定協議。我本可以為烏克蘭做好協議，讓他們取得幾乎一切土地，而沒人被殺，沒有城市被夷為平地，沒有巨蛋大樓被擊毀。但是他們不選擇那麼做。」

川普接下來責備前總統拜登「真是病態」，接下來再批評澤倫斯基。

川普去年競選總統時就誓言結束俄烏戰爭，18日重申自己的說法，表示當年若他還在位，戰爭絕不會發生。

烏克蘭總統澤倫斯基推遲訪問沙烏地阿拉伯，18日抵土耳其訪問，與土國總統厄多安會談...
烏克蘭總統澤倫斯基推遲訪問沙烏地阿拉伯，18日抵土耳其訪問，與土國總統厄多安會談。(美聯社)

澤倫斯基 川普 烏克蘭

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