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美國提議派兵赴烏克蘭維和 北京反應冷淡

記者顏伶如／綜合報導
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圖為戴藍帽的中國維和部隊2023年4月在黎巴嫩工作。(新華社)
圖為戴藍帽的中國維和部隊2023年4月在黎巴嫩工作。(新華社)

美國提議俄烏戰爭停火之後由中國與巴西派出維和部隊進駐烏克蘭，但北京方面反應冷淡。中國外交部發言人郭嘉昆(Guo Jiakun)說：「我們對於假設問題不予評論。」

經濟學人(The Economist)日前報導，美國官員正在討論一旦俄烏戰爭結束，由中國或巴西派遣維和部隊進駐烏克蘭，在停火線一帶做為某種緩衝(buffer)，而不是由歐洲維和部隊出馬。報導指出，副總統范斯日前對歐洲盟邦表示，維和部隊如果只有歐洲成員，恐怕無力阻擋俄羅斯繼續進犯烏克蘭。

對於中國在烏克蘭和平協議將扮演如何角色，郭嘉昆表示，世界各地任何糾紛與衝突，中國向來主張對話、協商以及政治解決，對於俄烏之間的衝突也抱持相同態度。

他說，烏克蘭危機不是中國造成的，中國也不是當事國，但危機出現以來，中國並未袖手旁觀或趁機謀利，從一開始中國就提議透過對話與協商解決危機。

新聞周刊(Newsweek)分析，中國派遣維和部隊進入烏克蘭的提議，在網路引發批評聲浪，美國曾指控北京在俄烏戰爭當中暗助俄羅斯，提供衛星影像給俄軍做為軍事用途，還提供微電子產品及坦克車機械工具。歐盟則對支援俄羅斯的中國企業首度祭出全面制裁。

英國、法國等其他世界強權，都曾討論在俄烏戰爭停火之後派遣維和部隊進駐烏克蘭。

英國國防及安全智庫「皇家聯合軍事研究所」(Royal United Services Institute，RUSI)副主任艾爾(Jonathan Eyal)在社群網站X發文寫道：「掠奪者搖身一變成了獵場看守人。中國協助俄羅斯進行戰爭屠殺長達三年之後，現在則說要為烏克蘭提供維護和平的服務。」

聖地牙哥加州大學政治教授史蘭契夫(Branislav Slantchev)X平台發文寫道：「有蠢蛋真的在討論中國、印度、孟加拉派維和部隊。」

烏克蘭 俄羅斯 巴西

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