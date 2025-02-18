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美情報：普亭無意停戰 談判是為拖時間達成1目的

編譯盧思綸／即時報導
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俄羅斯總統普亭13日以視訊方式出席一場在莫斯科的會議。(路透)
俄羅斯總統普亭13日以視訊方式出席一場在莫斯科的會議。(路透)

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，根據四名西方情報官員和兩名美國國會官員，來自美國和親近盟友的情報顯示，俄羅斯總統普亭無意結束俄烏戰爭，並且仍保有最大野心要掌控整個烏克蘭，現在同意談判與和平協議是要爭取時間重整和重建兵力。

一名國會官員透露：「我們完全沒有情報顯示普亭現在有興趣實現真正和平。」

美國國務卿魯比歐與俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日在沙烏地阿拉伯就俄烏停戰舉行會談，不過，根據共六名官員表示，現有情報指出，普亭依然認為可以耐心等到烏克蘭和歐洲屈服，最終控制整個烏克蘭。

其中一名西方情報官員表示：「普亭認為自己正在獲勝。」他補充，俄羅斯在戰場上的損失並未對普亭造成停戰的壓力。

他們表示，美國和西方官員對普亭最終是否會妥協並同意一個真正、持久的和平協議抱持懷疑態度。有人認為，普亭可能會利用談判測試可能取得的讓步，並試圖將俄羅斯重新融入國際舞台。

情報官員表示，普亭並未計畫撤回駐烏克蘭的部隊，抑或撤回在俄羅斯西部的任何軍事編隊或設備。

六名官員還表示，普亭對川普政府官員最近的言論有信心，這些言論暗示美國認為烏克蘭加入北約不會是談判方案的實際結果。

美國總統川普12日與普亭通話及16日發言均稱普亭也想停戰、實現和平。

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