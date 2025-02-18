我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克的效率部要進入國稅局系統？引發資安疑慮

陳妍希婚後沒收過陳曉生日禮物「頭紗吻」成泡沫

背叛烏克蘭的不是川普？半島電視台專欄解讀澤倫斯基的處境

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

美國總統川普並未如他去年競選時承諾的、在就職24小時內停止俄烏戰爭。但在他就任的三周後，事情以驚人的速度朝此一方向發展。美俄代表18日即將就結束俄烏戰爭在沙烏地阿拉伯展開談判。

由於美國防長赫塞斯上周曾說，烏克蘭想奪回所有失土以及加入北約「不切實際」，一些西方媒體迅速痛批美國「背叛」烏克蘭。

半島電視台刊登其專欄作家瑞格生（Leonid Ragozin）的評論指出，華府確實正在放棄基輔，只不過這並不是一個教人意外的轉折。放棄一直是美國處理與烏克蘭關係的可能結果。川普也不是那個該負責的人。背叛基輔的是那些允諾讓基輔加入北約和歐盟的人，基輔因此與俄羅斯作戰，並拒絕在一場贏不了的戰爭裡妥協。

過去三年，在不引發第三次世界大戰或嚴重損害全球經濟的情況下，西方國家提供武器並實施經濟制裁，根據瑞格生的說法，已達到能力上限，繼續這些昂貴的支持也不會改變俄羅斯比烏克蘭更大也更有能力維持作戰部隊的事實。更何況俄羅斯是核子強權，西方國家會節制其回應。不能永久無限期地繼續支持烏克蘭的美國，遲早要削減軍援。

在烏克蘭的北約會員問題上，歐洲國家可能開始與美國站同一陣線。北約秘書長呂特14日說，從未保證過和平協議的一部分會是烏克蘭會加入歐盟。這與他去年12月與烏克蘭總統澤倫斯基召開聯合新聞發布會時說的話相左。當時他說烏克蘭「加入北約的道路不可逆轉」且「比以往更接近北約」。

瑞格生同時指出，維和部隊的問題被誇大了。保證穩定和平的唯一方法是建立不结盟的烏克蘭，並推進俄羅斯與西方之間的和解。

他說，烏克蘭面臨的選擇很嚴峻。澤倫斯基在慕尼黑安全會議上的演說，顯示了反抗，卻帶了絕望的味道。他向歐盟建議，烏克蘭軍隊成為新歐洲軍事力量的核心。這不太可能行得通，畢竟歐盟不想與俄羅斯直接對立。

瑞格生表示，澤倫斯基只是在證明給國內民眾看，他已經嘗試了各種途徑，甚至是最不可能的途徑，但西方仍然背叛了他。有了這一點，他才能屈服於不可避免的結果。

烏克蘭 北約 俄羅斯

上一則

以國「加薩2035」計畫曝光 高度呼應川普提案 疑去年競選就看過

延伸閱讀

新聞評論／川普控台灣搶美晶片 賴政府應據理力爭

新聞評論／川普控台灣搶美晶片 賴政府應據理力爭
以國「加薩2035」計畫曝光 高度呼應川普提案 疑去年競選就看過

以國「加薩2035」計畫曝光 高度呼應川普提案 疑去年競選就看過
美俄高官抵沙國 18日斡旋俄烏停戰 澤倫斯基批：會議不會有結果

美俄高官抵沙國 18日斡旋俄烏停戰 澤倫斯基批：會議不會有結果
彭博：川普拚俄烏復活節前停火 美官員坦言太趕

彭博：川普拚俄烏復活節前停火 美官員坦言太趕

熱門新聞

三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。（取材自臉書＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

25歲台女遭泰國議員性侵？監視器畫面曝光 案情大逆轉

2025-02-10 22:00
美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
1名2023年7月遭俘擄的以色列人質日前獲釋，與家人相擁而泣。（路透）

川普下最後通牒「不放人 地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

2025-02-11 11:19
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
川普總統(右)與俄國總統普亭12日通話。(路透資料照)

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

2025-02-12 19:06
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世