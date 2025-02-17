美俄談判登場 俄外長態度硬：拒絕領土讓步或讓歐洲坐上談判桌

俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（路透）

俄羅斯 外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）18日將在沙烏地阿拉伯與美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）及其他高層官員會談，討論結束烏克蘭 戰爭以及全面恢復美俄關係，會談前夕，拉夫羅夫強硬表態，稱不會在和談中向烏克蘭做出領土讓步，並拒絕讓歐洲坐上談判桌。

路透報導，拉夫羅夫17日表示，俄羅斯不會在和平談判中討論向烏克蘭做出領土讓步。烏克蘭現有約20%領土由俄羅斯軍隊控制。

他解釋說，「蘇聯領導層在蘇聯成立期間對現在的烏克蘭做出了領土讓步」，隨後並痛批烏克蘭試圖與美國達成礦產協議。拉夫羅夫稱，「我們應該如何讓步？是向俄羅斯人民還是向稀土金屬讓步？」

拉夫羅夫還表示，他不認為歐盟在有關談判中能發揮任何作用，稱「如果他們想出一些巧妙的辦法來終止衝突，而他們自己……卻想著繼續戰爭，那為什麼要邀請他們呢？」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）16日撰文表態，稱「準備好且願意」派遣英國軍隊前往烏克蘭協防。歐洲領導人17日在巴黎召開緊急峰會，討論歐洲在停火中扮演的角色。

此外，魯比歐已於17日抵達沙國首都利雅德，美國國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）和中東特使威科夫（Steve Witkoff）也預計於當天稍晚抵達，與俄方展開會談。這將是俄美高層官員多年來首次面對面會談，並可能為美俄領導人會晤鋪路。