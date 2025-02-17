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美俄官員將會晤 澤倫斯基：不承認烏克蘭不在場協議

中央社基輔17日綜合外電報導
澤倫斯基（左）17日與阿聯元首穆罕默德親王（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan，右）在杜拜會談時，討論了如何讓遭俄羅斯囚禁的烏克蘭人重返家園。美聯社
澤倫斯基（左）17日與阿聯元首穆罕默德親王（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan，右）在杜拜會談時，討論了如何讓遭俄羅斯囚禁的烏克蘭人重返家園。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基17日表示，基輔當局未被告知美俄官員18日將在沙烏地阿拉伯舉行的會談，他強調，不會承認沒有烏國參與而達成的任何協議。他在美俄會談隔天也將訪問沙國。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，基輔當局對美俄本周會談「一無所知」，並告訴烏克蘭國際傳真社（Interfax-Ukraine），烏國「無法承認任何與我們相關，卻未經我們參與的事務或協議。我們不會承認這類協議」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和美國高層官員本月18日將在沙烏地阿拉伯會面。澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）告訴法新社，澤倫斯基也將於19日訪問沙國。

澤倫斯基上周宣布將造訪阿拉伯聯合大公國、土耳其等國，但未透露具體日期。他還補充說，自己沒有與俄羅斯或美國官員會面的計畫。

尼基佛洛夫談到，作為「計劃已久」的官方訪問一環，澤倫斯基將偕妻子造訪沙烏地阿拉伯。

澤倫斯基訪問沙烏地阿拉伯的行程，正值美俄官員在當地會談次日。俄羅斯總統府克里姆林宮（Kremlin）指出，會談是致力修復莫斯科與華府當局關係的一部分。

另一方面，阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，澤倫斯基提到，他17日與阿聯元首穆罕默德親王（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）在杜拜會談時，討論了如何讓遭俄羅斯囚禁的烏克蘭人重返家園。

路透報導，澤倫斯基先前曾說，本次訪問的首要目標是確保「更多我國人民能從囚禁中返回家園」。

穆罕默德在會談期間重申，阿拉伯聯合大公國承諾支持以和平方式解決烏克蘭衝突，並推動減輕俄烏戰爭對人道影響的相關倡議。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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