美俄小圈圈震撼歐洲 馬克宏召緊急峰會因應「排歐的俄烏和談」

法國總統馬克宏（左）去年底在比利時會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右）。(路透)

美國川普政府俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）15日在慕尼黑安全會議表示，歐洲將不會參與俄羅斯 和烏克蘭 的和談，掀起歐洲國家怒火。對此，法國總統馬克宏 16日將在巴黎召開緊急峰會，邀請歐洲多國領導人集思廣益。

每日郵報報導，80歲的凱洛格在慕尼黑安全會議上鼓勵歐洲加入俄烏戰爭的談話，但是最後卻說歐洲在這件事上沒有最終話語權。

路透轉述凱洛格表示，美國將充當俄烏和談的調停人，但被問及歐洲參與談判的前景時，他說：「我是實際派的，我認為這不大可能。」

「我們歐洲的盟友，」凱洛格說，「我想說：加入討論，不要抱怨有沒有可能坐上談判桌，而是提出具體方案和想法，還有增加國防支出」。

凱洛格為美國希望將此會議規模縮小的立場辯護，並表示上次會議參與的國家過多，最終並未達成任何協議。

這番言論引發許多歐洲領袖憂心被排除在和談對話中，擔心恐怕這項決定會直接且負面影響到自己的國家。

對此，波蘭外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）表示，馬克宏16日將與歐洲領袖召開緊急峰會。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）也表示「現在沒有時間浪費」，各國領袖需要立即共商對策。

圖斯克說：「歐洲迫切需要針對烏克蘭和自己國家安全擬定一個行動計畫，否則其他全球勢力將決定我們的未來，未必符合我們的利益」，「這個計畫必須現在就準備好。」

美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾和另名消息人士稍早透露，未來數天之內，川普政府高階官員將在沙烏地阿拉伯與俄羅斯和烏克蘭代表展開烏克蘭和平談判。

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