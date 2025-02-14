澤倫斯基稱俄攻擊車諾比核電廠石棺 克宮：烏國最新挑釁

取自IAEA「X」帳號14日發布宣傳影像的照片中，一架無人機顯然撞上保護前車諾比核電廠4號反應爐殘骸的新遮蔽結構體（NSC）頂部後發出亮光，並引發火災。歐新社

烏克蘭 總統澤倫斯基 14日表示，一架俄羅斯攻擊無人機襲擊了車諾比核電廠毀損的第4號反應爐保護罩。但俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫向記者保證，俄軍沒有針對任何核能基礎設施的組成部分，包括車諾比核電廠場址的剩餘設施。

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 2025年2月14日

基輔獨立報報導，澤倫斯基稱襲擊損壞了石棺，但火勢已被撲滅，輻射水平維持穩定，監控作業將繼續評估任何潛在風險。澤倫斯基在社群媒體上傳了襲擊當時的影像，指控「這是對整個世界的恐怖威脅」，並補充保護罩受損嚴重，「世界上唯一攻擊此類設施、佔領核電廠、不顧這種後果發動戰爭的國家，就是今天的俄羅斯」。

澤倫斯基還表示，這起攻擊凸顯了俄羅斯持續漠視全球安全，「俄羅斯繼續擴軍，展現其瘋狂、反人類國家言論毫無改變。這意味著普亭絕對沒有準備談判，他正準備繼續欺騙世界」。

車諾比是世界最嚴重核災的發生地，仍然是一個十分敏感的地點。核電廠的反應爐於1986年4月26日發生爆炸，污染了橫跨烏克蘭、白俄羅斯 和俄羅斯的大片地區，第4號反應爐上方在災後安裝了石棺，以遏阻現場的鈾、鈽和放射性塵埃，但保護結構只能持續30年，新石棺的建造於2017年竣工。

基輔獨立報指出，就在慕尼黑安全會議開幕當天，俄羅斯就襲擊了車諾比核電廠的保護罩；澤倫斯基正率領烏克蘭代表團出席該會議，美國總統川普的團隊預計將概述結束俄烏戰爭的外交戰略。國際原子能總署（IAEA）已證實發生了爆炸，並報告一架無人機撞擊了保護罩頂部。

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8 — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) 2025年2月14日

俄羅斯官媒RT報導，佩斯科夫表示，任何俄羅斯正瞄準核能設施的說法都預設為錯誤，並稱自己沒有關於該情況的核實訊息，但推定最有可能是基輔精心策畫的「最新挑釁、一場誣陷」。

佩斯科夫說，「這是他們喜歡做的事情」。