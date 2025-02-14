澤倫斯基稱俄攻擊車諾比核電廠石棺 克宮：烏國最新挑釁
烏克蘭總統澤倫斯基14日表示，一架俄羅斯攻擊無人機襲擊了車諾比核電廠毀損的第4號反應爐保護罩。但俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫向記者保證，俄軍沒有針對任何核能基礎設施的組成部分，包括車諾比核電廠場址的剩餘設施。
基輔獨立報報導，澤倫斯基稱襲擊損壞了石棺，但火勢已被撲滅，輻射水平維持穩定，監控作業將繼續評估任何潛在風險。澤倫斯基在社群媒體上傳了襲擊當時的影像，指控「這是對整個世界的恐怖威脅」，並補充保護罩受損嚴重，「世界上唯一攻擊此類設施、佔領核電廠、不顧這種後果發動戰爭的國家，就是今天的俄羅斯」。
澤倫斯基還表示，這起攻擊凸顯了俄羅斯持續漠視全球安全，「俄羅斯繼續擴軍，展現其瘋狂、反人類國家言論毫無改變。這意味著普亭絕對沒有準備談判，他正準備繼續欺騙世界」。
車諾比是世界最嚴重核災的發生地，仍然是一個十分敏感的地點。核電廠的反應爐於1986年4月26日發生爆炸，污染了橫跨烏克蘭、白俄羅斯和俄羅斯的大片地區，第4號反應爐上方在災後安裝了石棺，以遏阻現場的鈾、鈽和放射性塵埃，但保護結構只能持續30年，新石棺的建造於2017年竣工。
基輔獨立報指出，就在慕尼黑安全會議開幕當天，俄羅斯就襲擊了車諾比核電廠的保護罩；澤倫斯基正率領烏克蘭代表團出席該會議，美國總統川普的團隊預計將概述結束俄烏戰爭的外交戰略。國際原子能總署（IAEA）已證實發生了爆炸，並報告一架無人機撞擊了保護罩頂部。
俄羅斯官媒RT報導，佩斯科夫表示，任何俄羅斯正瞄準核能設施的說法都預設為錯誤，並稱自己沒有關於該情況的核實訊息，但推定最有可能是基輔精心策畫的「最新挑釁、一場誣陷」。
佩斯科夫說，「這是他們喜歡做的事情」。
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