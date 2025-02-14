我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

國防部迎接政府效率部 五角大廈準備裁員

澤倫斯基稱俄攻擊車諾比核電廠石棺 克宮：烏國最新挑釁

編譯周辰陽／即時報導
取自IAEA「X」帳號14日發布宣傳影像的照片中，一架無人機顯然撞上保護前車諾比核電廠4號反應爐殘骸的新遮蔽結構體（NSC）頂部後發出亮光，並引發火災。歐新社
取自IAEA「X」帳號14日發布宣傳影像的照片中，一架無人機顯然撞上保護前車諾比核電廠4號反應爐殘骸的新遮蔽結構體（NSC）頂部後發出亮光，並引發火災。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基14日表示，一架俄羅斯攻擊無人機襲擊了車諾比核電廠毀損的第4號反應爐保護罩。但俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫向記者保證，俄軍沒有針對任何核能基礎設施的組成部分，包括車諾比核電廠場址的剩餘設施。

基輔獨立報報導，澤倫斯基稱襲擊損壞了石棺，但火勢已被撲滅，輻射水平維持穩定，監控作業將繼續評估任何潛在風險。澤倫斯基在社群媒體上傳了襲擊當時的影像，指控「這是對整個世界的恐怖威脅」，並補充保護罩受損嚴重，「世界上唯一攻擊此類設施、佔領核電廠、不顧這種後果發動戰爭的國家，就是今天的俄羅斯」。

澤倫斯基還表示，這起攻擊凸顯了俄羅斯持續漠視全球安全，「俄羅斯繼續擴軍，展現其瘋狂、反人類國家言論毫無改變。這意味著普亭絕對沒有準備談判，他正準備繼續欺騙世界」。

車諾比是世界最嚴重核災的發生地，仍然是一個十分敏感的地點。核電廠的反應爐於1986年4月26日發生爆炸，污染了橫跨烏克蘭、白俄羅斯和俄羅斯的大片地區，第4號反應爐上方在災後安裝了石棺，以遏阻現場的鈾、鈽和放射性塵埃，但保護結構只能持續30年，新石棺的建造於2017年竣工。

基輔獨立報指出，就在慕尼黑安全會議開幕當天，俄羅斯就襲擊了車諾比核電廠的保護罩；澤倫斯基正率領烏克蘭代表團出席該會議，美國總統川普的團隊預計將概述結束俄烏戰爭的外交戰略。國際原子能總署（IAEA）已證實發生了爆炸，並報告一架無人機撞擊了保護罩頂部。

俄羅斯官媒RT報導，佩斯科夫表示，任何俄羅斯正瞄準核能設施的說法都預設為錯誤，並稱自己沒有關於該情況的核實訊息，但推定最有可能是基輔精心策畫的「最新挑釁、一場誣陷」。

佩斯科夫說，「這是他們喜歡做的事情」。

白俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

上一則

梵蒂岡：教宗方濟各將入院接受支氣管炎治療和檢查

下一則

德國批川普政府無視既定規則 但稱難取代駐歐美軍

延伸閱讀

美烏總統通話細節曝光 澤倫斯基稱普亭和談是因為「怕川普」

美烏總統通話細節曝光 澤倫斯基稱普亭和談是因為「怕川普」
普亭若拒絕達成和平協議會怎樣？ 范斯：制裁+出兵

普亭若拒絕達成和平協議會怎樣？ 范斯：制裁+出兵
川普一通與普亭的電話 顛覆美國對烏克蘭政策

川普一通與普亭的電話 顛覆美國對烏克蘭政策
國務卿專機飛到一半故障緊折返 換飛機前往慕尼黑會議

國務卿專機飛到一半故障緊折返 換飛機前往慕尼黑會議

熱門新聞

澳洲一名女子腿部劇痛送醫後腦死。(示意圖／ingimage)

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

2025-02-08 13:40
三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。（取材自臉書＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

25歲台女遭泰國議員性侵？監視器畫面曝光 案情大逆轉

2025-02-10 22:00
1名2023年7月遭俘擄的以色列人質日前獲釋，與家人相擁而泣。（路透）

川普下最後通牒「不放人 地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

2025-02-11 11:19
川普總統(右)與俄國總統普亭12日通話。(路透資料照)

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

2025-02-12 19:06
每年幼犬盃都和超級盃同日舉行。美聯社

快看世界／有超可愛的狗勾「幼犬盃」9日登場

2025-02-07 14:03
凱特王妃在去年接受癌症治療後，循序漸進重返王室職務。（美聯社）

凱特王妃被3歲女童問「妳是公主嗎？」罕見下車這麼答

2025-02-08 23:20

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新
這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點

這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點
川普喊廢教育部 學貸怎麼辦？影響全美4000萬人

川普喊廢教育部 學貸怎麼辦？影響全美4000萬人