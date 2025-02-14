不是美俄說了算 澤倫斯基表明和平協議烏須上談判桌

烏克蘭總統澤倫斯基（左）去年9月與美國總統川普（右），曾在紐約會面。（路透）

美國總統川普 12日先後與俄羅斯總統普亭和烏克蘭 總統澤倫斯基通話。英國天空新聞報導，澤倫斯基13日對此表示，美俄在烏國缺席狀況下所達成的和平協議，烏克蘭不會接受，烏克蘭必須坐在談判桌上。

澤倫斯基說，他沒有在通話中和川普討論烏克蘭加入北約 的事，但他知道美國不希望烏克蘭加入北約。

澤倫斯基表示：「如今重要的是，一切不要按照普亭的計畫進行，普亭希望盡一切努力讓談判雙邊化，也就是只和美國談判。」

天空新聞指出，川普對達成和平協議抱持希望，但他似乎在談判開始前就對普亭做出讓步。華郵指出，川普與普亭通話內容恐令烏克蘭如坐針氈，包括川普可能在排除澤倫斯基的狀況下，很快與普亭先在沙烏地阿拉伯會談，及川普認為烏克蘭想加入北約「不現實」，也不預期烏克蘭日後能透過和平協議收復失土。

另外，政治新聞媒體「Politico」13日刊出德國總理蕭茲接受專訪的內容，他對於俄烏戰爭表示，絕不能迫使烏克蘭接受和平，而且解決衝突的任何方案都必須要有美國參與。蕭茲表示：「我很清楚，不可能有解決方案是不涉及美國的。下一個任務是確保沒有被迫接受和平的情況。」

而川普與俄、烏總統的兩通電話恐扭轉俄烏戰爭，也震撼了歐洲，北約秘書長呂特在防長會議後強調，所有北約盟國都同意需要將烏克蘭置於和平談判的「最佳可能地位」，且歐洲應與美國一起因應印太情勢。

北約32個盟國的國防部長12、13兩日在布魯塞爾總部開會，川普的動作引起歐洲輿論兩大憂慮，即歐洲國家在未來俄烏和談過程會否被美國擺一邊、上不了談判桌，以及烏克蘭是否將被迫吞下不利的和談結果。

呂特在防長會後的記者會多次被問及前述議題，他強調盟國已經知道川普上任後會盡快與普亭溝通，因此歐洲國家並不意外，而且「和談還未開始」。

他說當談判開始，北約盟國將確保烏克蘭處於最佳地位，並使俄烏和平耐久且持續，「我們不能讓普亭贏」。

呂特也表示，烏克蘭的北約入會資格從未被納入和談條件，和談的重點是確保俄國不再犯，而北約也未曾保證和談後烏克蘭就能入會。

他強調與美國保持慣常的溝通，包括14日將與美國副總統范斯在慕尼黑安全會議年會場邊見面，17日川普任命的俄烏特使、退役陸軍中將凱洛格也將來北約總部會談。

歐洲智庫戰略專家發表評論認為，美國留給歐洲的選擇很明顯，那就是未來得由一個歐洲國家組成的聯盟在烏克蘭境內提供安全保障，並且法國、英國這兩個核武國家必須加入，一旦俄國再犯就宣戰，否則就不能稱為安全保障。

換言之，川普政府的目標在於達成和平，至於和平之後的事，也就是歐洲的安全，得由歐洲自己多擔待了。