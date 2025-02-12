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川普：14日慕尼黑啟動烏克蘭和談 美副總統率團代表

編譯盧思綸／即時報導
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川普12日先後與俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基（圖右）通話討論結束俄烏戰爭。圖為美國財政部長貝森特（圖左）在烏克蘭基輔會晤澤倫斯基。(路透)
川普12日先後與俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基（圖右）通話討論結束俄烏戰爭。圖為美國財政部長貝森特（圖左）在烏克蘭基輔會晤澤倫斯基。(路透)

基輔獨立報報導，美國總統川普12日證實已和烏克蘭總統澤倫斯基通話，並宣布副總統范斯和國務卿魯比歐14日將在慕尼黑與澤倫斯基開始正式談判，討論結束俄烏戰爭。

川普在真實社群發文證實稍早結束與澤倫斯基的對話，交談順利。川普說：「他（澤倫斯基）和普亭一樣希望達成和平。我們討論了有關這場戰爭的各種話題，主要關於周五（14日）在慕尼黑舉行的會議，副總統范斯和國務卿魯比歐將率代表團參加。」

數百位世界領導人和代表將於14日至16日齊聚德國參加慕尼黑安全會議。

川普期許這是會議將有正面結果，他說：「是時候結束這場荒謬的戰爭了，這場戰爭造成大量完全不必要的傷亡。願上帝保佑俄羅斯和烏克蘭人民！」

川普12日先後與俄羅斯總統普亭和澤倫斯基通話，討論推動結束俄烏戰爭。

烏克蘭通訊社報導，川普結束與普亭通話幾小時後，在與澤倫斯基的對話中談到實現和平的可能性。

報導指出，澤倫斯基表示：「剛剛結束與總統川普通話，這是一場長時間的對話。我們討論了實現和平的可能性，還有合作意願，以及我們的技術能力，包括無人機和其他現代製造技術。感謝川普對於雙方共同合作的關注。」

澤倫斯基透露，兩人也談到澤倫斯基會晤美國財政部長貝森特（Scott Bessent），研擬簽署關於安全、經濟與資源合作的協議。

澤倫斯基表示：「川普向我說明他與普亭的對話細節。烏克蘭比任何人都更渴望和平。我們正在與美國確定共同步驟，以停止俄羅斯的侵略並保證可靠、持久的和平。正如川普所說，『讓我們完成這件事』。」並指他和川普同意進行進一步接觸和會面。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）與包含英國、法國和德國在內共7個國家聯合聲明指出：「我們的共同目標應該是讓烏克蘭處於有利地位。烏克蘭和歐洲必須成為任何談判的一部分。」此外，「應該為烏克蘭提供強有力的安全保障。烏克蘭的公義與長遠和平是跨大西洋維持強大安全的必要條件」，並補充道，歐洲強權期待與美國盟友討論未來的方向。

法國、英國、德國、波蘭、義大利、西班牙與歐盟執委會12日在巴黎會晤烏克蘭外交部長，這場會議在數周前就已安排好，目的是概述歐盟的防禦戰略，討論如何加強烏克蘭安全，以及規畫未來的和平談判，並討論在14日至16日的慕尼黑安全會議將如何與美國政府進行會談。

川普 澤倫斯基 烏克蘭

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