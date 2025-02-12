北約：去年援烏500億歐元超標 逾半來自歐洲、加拿大

俄羅斯入侵烏克蘭近三年，一名男子11日走過在基輔獨立廣場為紀念陣亡軍人和國際志工所設立的臨時紀念碑。(歐新社)

在美國總統川普上台，對北約 其他國家軍費支出嚴重不滿之際，北大西洋公約組織11日發表報告顯示，北約2024年對烏克蘭 提供的軍事援助逾500億歐元(約520億美元)，遠遠超出400億歐元(約415億美元)的預期目標，而且其中逾半是由加拿大與歐洲供應。這個數據顯示歐洲已開始承擔更大的俄烏戰爭援助責任。

綜合外電報導，在去年的華盛頓會議中，北約國家承諾將提供至少400億歐元的軍事援助給烏克蘭。如今，北約發言人哈特（Allison Hart）表示，北約秘書長呂特已經通知盟國，該目標已經達成，「我們現在可以確定盟國的援助已經超出承諾，在2024年對烏克蘭提供逾500億歐元的安全援助」。

哈特補充說，這些軍援逾半來自歐洲與加拿大，其他則是由美國所供應。

另據國金融時報報導，一份外洩的俄羅斯 政府報告顯示，莫斯科官員認為，西方的壓力正在阻礙該國拉攏前蘇聯國家並與全球南方國家建立經濟聯繫的努力。這份內部報告是去年4月由俄羅斯總理米舒斯京(Mikhail Mishustin)所主持的一次戰略會議上所公布，文件提供了一個罕見的視角，讓外界了解俄羅斯在入侵烏克蘭後，因此損害了一些過去親俄盟友的關係。

分析指出，西方的制裁壓力以及經濟倡議，已導致俄羅斯與一些過去親密的貿易夥伴間的關係出現裂痕。

根據俄羅斯內閣網站報導，俄羅斯內閣向數十名政府高級官員及大型國企高層提供了這份報告，但這份計畫近期遭到外洩。

報導指出，莫斯科的遠大目標是把俄羅斯作為歐亞貿易集團的中心，目的在恢復俄國在全球貿易中的管道，並能夠與美國、歐盟和中國的經濟勢力相抗衡。同時還希望與全球南方連結起來，由俄羅斯為雙方提供原物料、發展金融和運輸的聯繫。

然而報告承認，俄羅斯的全球復興面臨巨大障礙，因為西方國家威脅中亞國家遵守西方制裁，同時向這些中亞國家提供繞過俄國的全球市場、運輸走廊和供應鏈。

報告還補充說，中亞國家趁機尋求沒有俄羅斯的世界觀，提倡英語替代俄語作為第二語言、並派遣本國菁英到西方接受教育。

報告中還承認，俄羅斯必須「打持久戰」，才能讓中亞國家留在自己的勢力範圍內，同時也認為俄羅斯目前在對烏克蘭的戰爭所得到的勝利，仍不足以結束西方的制裁壓力。