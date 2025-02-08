俄國防部喊攻下烏東重要城鎮 烏情報網站斥不實

烏克蘭特別警察部隊「Khyzhak」整編旅2024年12月19日的無人機畫面，顯示了烏克蘭頓內次克州托列茨克鎮的住宅與行政大樓，因俄軍持續打擊而受損與被毀。(路透)

俄羅斯國防部 7日宣布，俄軍「解放」了烏克蘭 東部城鎮捷爾任斯克（Dzerzhinsk），並公布了歷時5個月的戰役重點影像合輯。烏克蘭的戰爭繪圖網站則表示，烏軍繼續在該市抵禦，城鎮戰正在進行之中。

The Ministry of Defense publishes the first images of the liberated Dzerzhinsk Toretsk in the DPR. The battle for the city lasted five months. According to the department, the daily losses of Ukrainian soldiers average about 200 people killed and wounded. And more than 240 tanks pic.twitter.com/jqF23co2WI — Alexeï (@jeanlol67573289) February 7, 2025

俄羅斯官媒RT報導，位於頓內次克州的捷爾任斯克在烏克蘭稱為托列茨克（Toretsk），戰前人口約3萬，自2014年廣場起義（俄方稱「政變」）後爆發的烏東頓巴斯衝突早期階段以來，烏軍就大量強化當地的礦山和礦堆，作為主要據點與幾乎每天攻擊俄占哥羅夫卡（Gorlovka）的重要集結區。

俄方指出，捷爾任斯克近幾個月來經歷了激烈的戰鬥。烏軍為了努力收復失去的陣地而發動反攻，讓該市成為激烈的城鎮戰場。雖然俄軍至1月中旬已奪取大部分市區的控制權，西北市郊與托列茨卡亞（Toretskaya）煤礦附近地區的戰事仍持續進行。礦區與周圍地區本周稍早落入了俄軍控制之下，顯然加速了捷爾任斯克的「全面解放」。

俄羅斯國防部同時宣布，攻占了捷爾任斯克東北部的兩個小村莊，明顯標誌著駐紮在該地區的烏軍殘部撤離，可能退往捷爾任斯克西北約 12公里的康斯坦丁諾夫卡（Konstantinovka），並稱占領捷爾任斯克打開了通往康斯坦丁諾夫卡的道路，也為俄軍提供了攻擊集中在克拉莫托斯克（Kramatorsk）附近的烏軍側翼空間。

不過，烏克蘭真理報的報導，烏克蘭戰爭繪圖網站「DeepState」在Telegram發文表示，「托列茨克被敵軍占領的報告不實，城鎮戰正在進行之中，國防軍繼續擊退俄羅斯進攻」。

根據DeepState的報告，儘管俄羅斯國防部的另一波虛假聲明在烏克蘭的資訊空間擴散，但烏軍仍在托列茨克進行防禦作戰；扎巴爾卡（Zabalka）區、北郊和西郊正在進行城鎮戰，市中心則幾乎完全處於俄軍的控制之下，「不幸的是，因為對自己的官方消息來源缺乏信任，人們被迫依賴敵方消息來源。

DeepState還表示，「民眾仍然不了解有關庫拉霍韋（Kurakhove）和大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）定居點失守的情況，引發了許多對於負責官方通訊人士的疑問」。