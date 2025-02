俄國防部喊攻下烏東重要城鎮 烏情報網站斥不實

俄羅斯國防部 7日宣布,俄軍「解放」了烏克蘭 東部城鎮捷爾任斯克(Dzerzhinsk),並公布了歷時5個月的戰役重點影像合輯。烏克蘭的戰爭繪圖網站則表示,烏軍繼續在該市抵禦,城鎮戰正在進行之中。

The Ministry of Defense publishes the first images of the liberated Dzerzhinsk Toretsk in the DPR. The battle for the city lasted five months. According to the department, the daily losses of Ukrainian soldiers average about 200 people killed and wounded. And more than 240 tanks pic.twitter.com/jqF23co2WI