澤倫斯基願與美談交易共同開發稀土 川普：可能下周會面

烏克蘭總統澤倫斯基在接受路透訪問時，出示一張原屬機密的烏克蘭稀土礦藏地圖，表示願與美國總統川普談「交易」。(路透)

川普 總統7日表示，可能下周會與烏克蘭 總統澤倫斯基 會面，討論俄烏戰爭。澤倫斯基則在接受路透訪問時，出示一張原屬機密的烏克蘭稀土礦藏地圖，表示願與川普談「交易」。

川普7日在白宮回答記者提問時表示，下周可能會與澤倫斯基會面，但未明確表示是面對面談話還是視訊通話，川普並重申想與俄羅斯總統普亭會談，稱他與普亭「一直保持良好關係」。

當記者詢問兩人這次相會是否在華盛頓舉行時，川普回說，「可能在華盛頓見面，我不打算去」基輔。

川普表示，從人道角度來看，希望看到這一切結束，這是一場荒謬的戰爭，並指希望與澤倫斯基討論烏克蘭稀土等關鍵礦產資源的安全問題，強調美國對烏克蘭的支持，應獲得「對等」回報。

對此，澤倫斯基7日接受路透採訪時，出示一張曾屬機密的地圖，上面標示了烏克蘭境內的稀土及其他重要礦藏。他說：「如果要談交易，那我們就來談交易，我們樂見其成。」但他強調，任何協議都應涵蓋盟友的安全保障。

烏克蘭去年秋天曾提議開放盟友投資該國的關鍵礦產，這是烏克蘭「勝利計畫」的一部分，該計畫意在迫使俄羅斯回到談判桌，並試圖為談判爭取有利地位。

澤倫斯基也表示，烏克蘭豐富的稀土礦藏中，有半數位在目前俄軍佔領的烏東地區。俄軍近幾個月來投入大量資源在烏東持續推進，烏克蘭則因兵力短缺及國際軍援不穩定而陷入苦戰。

稀土在高性能磁鐵、電動馬達及消費電子產品的製造中至關重要。澤倫斯基警告，俄羅斯可能把這些資源提供給北韓、伊朗等盟友，這兩國都是美國的死敵。

澤倫斯基說，烏克蘭蘊藏歐洲最大的鈦礦，而鈦在航空與太空工業中至關重要。烏克蘭也擁有豐富鈾礦，鈾是製造核能與核武的重要原料。

澤倫斯基強調，烏克蘭不會「白送」這些資源，而是希望建立互利的合作關係。他表示，美國對烏克蘭提供最多援助，因此應該獲得最多回報，將擁有「優先權」，希望能與川普對此進行對話。