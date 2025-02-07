美下周提完整俄烏和平計畫 專家：烏克蘭恐須割地求和

關於結束俄烏戰爭的計畫，美國的西方盟友預計，美國政府將於下周在德國慕尼黑安全會議上提出；圖為美國總統川普（左）與他的俄烏問題特使凱洛格（右）。（美聯社）

美國總統川普 的俄烏問題特使凱洛格證實，將出席14至16日召開的慕尼黑安全會議（MSC），會闡述川普終結俄烏戰爭的目標及和平計畫。美國國務卿魯比歐日前則稱，他對談判持「務實」立場，並要求俄烏雙方均作出讓步，有分析認為，這意味著烏克蘭 將被迫放棄對被占領土的控制權。

彭博資訊和自由歐洲電台報導，凱洛格期待在MSC發表談話並商討川普想結束的代價高昂、血腥的俄烏戰爭。凱洛格4日在社群媒體X寫道，屆時將與「準備好與我方合作的美國盟友」會談。

凱洛格上周說，川普已有一套能在幾個月內結束這場戰爭的完整方案。該方案旨在實現川普盟友們「以實力謀和平」的主張，例如「凍結衝突」，使交戰雙方維持目前在烏克蘭境內的實際控制線，不再從事軍事行動；提供基輔安全保證，以確保俄國難以再入侵烏克蘭。

克里姆林宮5日宣布，為推動解決俄烏戰爭，將增加與美方的接觸。知情人士指稱，凱洛格可望在2月稍晚首度出訪烏克蘭與歐盟國家，並預定和烏克蘭總統澤倫斯基 會談。

澤倫斯基辦公室婉拒對前述報導置評；白宮國安會發言人則重申凱洛格會持續接觸美國盟友，以實現川普去年美國總統選戰前後對結束俄烏戰爭的承諾。

凱洛格日前對路透說，美國除了施壓莫斯科，也考慮施壓基輔，若想談判出這場戰爭的解決之道，那俄烏皆必須有所讓步。

大公報報導，澤倫斯基日前稱，若談判是唯一能夠給烏民眾帶來和平的途徑，他願意與俄羅斯總統普亭直接談判，但要求美國和歐盟也坐上談判桌。俄總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)5日說，目前只能將澤倫斯基的言論視為「空話」，因為他曾簽署法令禁止與俄方談判；不過，佩斯科夫補充說，俄方仍對談判持開放態度。

俄羅斯目前控制著約20%的烏克蘭領土，主要集中在東部和南部。俄軍正在繼續推進，5日宣布占領頓涅茨克地區的巴拉尼夫卡和哈爾科夫地區的新姆林斯克。俄國防部6日表示，俄軍對頓涅茨克、哈爾科夫、扎波羅熱和赫爾松等多地的烏軍陣地發動打擊，烏軍一天內損失了1090名軍人。

國際關係專家莫達貝爾指出，俄方在前線優勢明顯，迫使基輔及其盟友承認除談判外別無選擇。

此外，烏克蘭最想要的「安全保障」是加入北約，但基輔承認短期內無法實現。澤倫斯基4日稱，若西方國家尚未準備好給予烏克蘭北約成員資格，那麼就應該提供核武器並在烏克蘭部署軍隊。佩斯科夫5日回應說，澤倫斯基的要求「近乎瘋狂」。

據塔斯社報導，澤倫斯基以國家處於戰時狀態為由推遲大選，引發巨大爭議。5日，他再次延長烏克蘭戰時狀態至今年5月9日，美國和俄羅斯均敦促烏方舉行大選。澤倫斯基4日表示，等到熱戰結束、戰時狀態解除後才能進行選舉。

澤倫斯基的總統任期本應於去年5月20日屆滿，大選原定於去年3月舉行。但澤倫斯基在2022年俄烏衝突爆發後宣布烏克蘭進入戰時狀態，在此期間停止舉行議會或總統選舉。