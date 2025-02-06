俄烏和平計畫提前曝光？傳川普要求4/20停火、烏克蘭不得加入北約

一份未經證實的烏克蘭和平計畫曝光。圖為烏軍正在布置偽裝坦克車。(歐新社)

德國慕尼黑安全會議（MSC）將於下周登場，美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）證實屆時將公布各界期待已久的烏克蘭 和平計畫。烏克蘭媒體報導，計畫內容已曝光，包括要求雙方在復活節，也就是4月20日前停火，以及禁止烏克蘭加入北約 等，但烏克蘭總統辦公室駁斥內容真實性，強調這很可能是俄羅斯 的宣傳戰術。

烏克蘭媒體Strana報導，美國總統川普 準備提出的烏克蘭和平計畫，目標是在2025年復活節前結束俄烏戰爭，擬議的計畫包括要求雙方在4月20日前停火、禁止烏克蘭加入北約（NATO）、並要求烏克蘭接受俄羅斯對已併吞領土的主權。

這份未經證實的計畫目前在烏克蘭政界和外交圈流傳，內容還提到將由歐洲國家主導建立一個非軍事區，其中可能會有英國部隊駐守。

計畫還要求烏軍從俄羅斯庫斯克（Kursk）地區撤軍，而美軍不會參與這個歐洲主導的非軍事區維和行動。

此外，該計畫包含美國繼續提供軍事支持給烏克蘭，並承諾讓烏克蘭在2030年前加入歐盟，但禁止烏克蘭加入北約。

對俄羅斯能源的制裁則將在數年內逐步解除，並透過對能源徵收特別關稅來幫助烏克蘭重建，預計烏克蘭未來十年的重建成本約為3920億英鎊（約4870億美元）。

根據這份計畫，烏克蘭總統澤倫斯基 與俄羅斯總統普亭 將在2月初通話，並於2月底或3月初進行面對面會談。計畫目標是在4月20日正式宣布停火，並於5月9日公布雙方同意的戰爭結束條件，烏克蘭政府需停止延長戒嚴令並暫停軍隊動員。

然而，烏克蘭總統辦公室否認該份和平計畫的真實性，幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，這項計畫根本不存在，並暗示這類消息可能是俄羅斯的宣傳戰術。

澤倫斯基強調，「俄羅斯的戰爭不只是針對烏克蘭，還是針對歐洲、針對全世界。我現在還不能明確說明談判的架構，因為我們根本沒有共同的計畫。」