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拜登卸任前夕 美國對俄羅斯國防工業實施新制裁

中央社華盛頓15日綜合外電報導
美國今天對150多個支持俄羅斯侵略烏克蘭的企業與個人發動新一波制裁，在總統拜登卸任前夕升高對莫斯科的壓力。路透
美國今天對150多個支持俄羅斯侵略烏克蘭的企業與個人發動新一波制裁，在總統拜登卸任前夕升高對莫斯科的壓力。路透

美國今天對150多個支持俄羅斯侵略烏克蘭的企業與個人發動新一波制裁，在總統拜登卸任前夕升高對莫斯科的壓力。

法新社報導，美國國務院宣布將「150多個參與俄羅斯國防工業並支持其軍事工業基礎的個人與實體」列入制裁名單，並稱這類行動將限制俄羅斯發動戰爭和規避制裁的能力。

國務院在聲明中表示：「這些指定對象涵蓋俄羅斯境外數十間企業，它們協助俄羅斯規避我們的制裁，特別是在中國。」

拜登政府最近幾周強化了制裁俄羅斯的力道，以回應俄羅斯在烏克蘭發動戰爭。

不到一周前，美國宣布全面制裁俄羅斯能源產業，對象包括180多艘船隻，以及石油巨擘俄羅斯天然氣工業石油公司（Gazprom Neft）與蘇爾古特石油天然氣公司（Surgutneftegas）。

此外，美國財政部今天也將與俄羅斯和中國有關的15家企業與1名個人列入黑名單，認為這些實體曾合作試圖規避現有制裁。

財政部還表示，正在重新重新將大約100個實體認定為制裁對象。

美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）在聲明中說：「今天的行動挫敗克里姆林宮規避我們制裁的能力，使其無法獲得在烏克蘭發動戰爭所需的武器裝備。」

在川普政府就任前，阿德耶莫在任內最後聲明之一補充說：「今天擴大強制性二級制裁的行動，將進一步減少俄羅斯獲取收入和貨物的管道。」

俄羅斯 石油 財政部

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