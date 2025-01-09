我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

購屋預算內都「太遠太破」 華裔年輕夫妻被迫搬離長島

重申不會成為美國第51州 杜魯多：加拿大人不是美國人

義總理會晤澤倫斯基 承諾全面支持烏克蘭正當防禦

中央社羅馬10日專電
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni，右）9日傍晚在羅馬會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）。歐新社
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni，右）9日傍晚在羅馬會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）。歐新社

義大利總理梅洛尼9日傍晚在羅馬會晤烏克蘭總統澤倫斯基，她強調義大利對烏克蘭的正當防禦將提供全面「360度的支持」；澤倫斯基隨後發文感謝，他相信在烏義共同努力下，公義的和平將早日實現。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）9日傍晚近5時進入義大利總理府，與梅洛尼（Giorgia Meloni）舉行約45分鐘會談。義大利總理府發布聲明指出，梅洛尼對於近日俄羅斯轟炸造成的傷亡表達關切，並重申義國將繼續支持烏克蘭人民，及對烏克蘭正當防禦提供360度支持，盡力協助基輔當局處於優勢，以建立公正持久的和平。

澤倫斯基9日晚間在社群平台X貼文指出，他與梅洛尼討論的關鍵議題包括加強安全、促進全球發展，以及籌備今年將在羅馬舉行的烏克蘭重建會議。他深深感謝義大利政府與人民的堅定支持，「齊心協力，我們就能早日實現公義和平，並強化我們共同的立場。」

梅洛尼另在9日中午舉行記者會回應時事，國際相關議題皆聚焦在美國候任總統川普近日拋出的爭議言論。

對於川普揚言可能強制掌控格陵蘭（Greenland）與巴拿馬運河，引發不少歐洲領袖抗議，梅洛尼替川普緩頰，她認為中國在這兩個區域勢力增強，川普是藉此向對手強權發出訊號，「美國不會在這兩個區域袖手旁觀」。

梅洛尼說，「我認為可以排除美國會在未來幾年以武力強佔他國領土的可能性。」川普作為候任美國總統，做任何事背後都有目標，大家應多思考幕後原因，她認為川普不是要對巴拿馬、格陵蘭展現敵意，是要藉此向其他世界強權發出訊號。

梅洛尼說，巴拿馬運河是美國在二十世紀初建造的，目的是為了促進美國與全球市場貿易，格陵蘭島靠近北極、資源豐富，是特別具有戰略意義的地區，「這兩個地區近年都可看到中國主導地位日漸增強，因此我認為川普這番聲明是兩個全球強權在隔空叫陣。」

梅洛尼表示，川普是用一種強烈方式表態，「美國不會袖手旁觀，坐視其他國際強權在涉及美國戰略利益的區域布局。」她強調至少她個人是如此解讀的，她近日也會與歐洲其他領袖就此交換意見。

至於外傳義大利將簽約使用馬斯克旗下SpaceX的星鏈服務，梅洛尼重申目前僅在「諮詢階段」，未簽署任何契約，她個人也從未私下跟馬斯克談過此一話題，「我評估外國投資的唯一考量是國家利益，不是私人交情或政治立場。」

梅洛尼表示，SpaceX向義大利政府展示擁有確保安全通訊的技術，政府會經過正常調查程序，評估是否合乎需求，目前雙方接觸只處於最初階段，此議題攸關國安牽涉廣泛，她認為應該舉行客觀公開的辯論。

記者詢問川普對烏克蘭的態度，梅洛尼說，「若問川普是不是能促成俄烏和平方案的人？我認為是。」但她表示，她不認為川普促成和平的方式是放棄烏克蘭，川普自己也說過不會這麼做。

梅洛尼 川普 義大利

上一則

馬克宏埋怨「派兵10年忘記說謝謝」 惹惱非洲國家

下一則

全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

延伸閱讀

共和黨參議員：川普準備提近百項行政命令

共和黨參議員：川普準備提近百項行政命令
川普為何對格陵蘭情有獨鍾？美中俄北極角力不只為豐富礦產

川普為何對格陵蘭情有獨鍾？美中俄北極角力不只為豐富礦產
川普欲動武取得格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異

川普欲動武取得格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異
紐約州上訴法院拒絕中止川普「封口費」案宣判

紐約州上訴法院拒絕中止川普「封口費」案宣判

熱門新聞

烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
南韓表示，已在塑膠生物分解技術上取得突破。美聯社

南韓研發出高效生物分解技術 在塑膠回收領域取得突破

2025-01-03 16:45
全世界最高齡人瑞、日本的系岡富子去年12月29日老衰而亡。圖為2024年5月23日她慶祝116歲的生日。（美聯社）

長壽秘訣曝光 全世界最高齡人瑞系岡富子過世 愛喝「1飲料」養生

2025-01-04 04:30
加拿大總理杜魯多。(路透)

自由作風過了頭 加拿大總理杜魯多摔落神壇

2025-01-06 18:36

超人氣

更多 >
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一
全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售
曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津

曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津
技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油

技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油
劉亦菲頂大媽頭瞬老10歲 同框大5歲安海瑟薇慘輸

劉亦菲頂大媽頭瞬老10歲 同框大5歲安海瑟薇慘輸