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川普上任倒數11天 防長宣布軍援烏克蘭165億元

中央社柏林9日綜合外電報導
國防部長奧斯丁(右)與烏克蘭總統澤倫斯基在德國會面。(歐新社)
國防部長奧斯丁(右)與烏克蘭總統澤倫斯基在德國會面。(歐新社)

烏克蘭防務聯繫小組（Ukraine Defence Contact Group）今天在德國召開會議，美國國防部長奧斯丁在會中宣布，美國將給予烏克蘭5億美元新軍援。

法新社報導，奧斯丁（Lloyd Austin）表示，這項軍援包含為「烏克蘭防空提供額外飛彈，更多彈藥、更多空對地武器和能支援烏國F-16戰機的其他裝備」。

奧斯丁在會議開場時指出，烏克蘭對抗俄軍入侵的戰爭「對我們所有人都很重要」。

奧斯丁說：「確保專制者無法將其帝國野心置於自由與主權人民的基本權利之上，與我們所有人休戚與共。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在會中談到，他支持西方部隊部署至烏國，稱這是「迫使俄羅斯締結和平」的「最佳工具」之一。

澤倫斯基並未具體說明，他是指西方派遣作戰部隊，或者組成維和部隊前往烏克蘭。

澤倫斯基也提到，歐洲正邁向合作「新篇章」，且將在美國總統當選人川普（Donald Trump）本月稍晚重新入主白宮時迎來「新機會」。

他說：「歐洲和整個世界顯然在展開新篇章—從現在起再過11天，我們將得加強合作、增進互相依賴，並共同獲得更偉大的成果。」

烏克蘭 奧斯丁 澤倫斯基

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