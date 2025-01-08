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俄烏戰將滿3年 烏克蘭人累了 逾半支持割地換和平

編譯中心／綜合7日電
冰島外交部長Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir（右）和烏克蘭外交部長Andrii Sybiha（左），7日在基輔參觀烏克蘭陣亡捍衛者記憶牆並獻花。（歐新社）
冰島外交部長Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir（右）和烏克蘭外交部長Andrii Sybiha（左），7日在基輔參觀烏克蘭陣亡捍衛者記憶牆並獻花。（歐新社）

俄烏戰爭將滿3年，隨著俄軍推進，烏克蘭人的戰爭疲勞加劇；民調顯示，愈來愈多烏克蘭人不想打仗了，甚至寧願割地給俄羅斯以結束戰爭。

綜合媒體報導，民調機構蓋洛普2024年11月底的調查，52%烏克蘭人支持透過談判盡速結束戰爭，比前一年的27%大增；堅持「戰鬥到勝利」的比率則從63%大降至38%。烏克蘭總統澤倫斯基也希望在2025年以外交手段解決戰事。

面對川普可能削減軍事援助、並施壓烏克蘭接受和平協定，愈來愈多的烏克蘭人顯然已做好心理準備。

在烏克蘭的每個地區，誓死抵抗俄羅斯的比率都在下降，首都基輔較2022年下降了39個百分點，靠近前線的東部戰區降幅更明顯，而在贊成談判的民眾當中，約半數願意割讓領土換取和平。

此外，基輔國際社會學研究所( KIIS)7日公布的最新民調顯示，烏克蘭民眾對總統澤倫斯基的支持度進一步下滑；目前烏克蘭軍隊正面臨關鍵時刻，國際社會未來對烏克蘭軍援的不確定性也在增加。

澤倫斯基在2022年2月24日俄軍入侵時堅持駐守基輔，帶領烏克蘭人奮力抗敵，贏得了國際社會的尊敬，並將他與前英國首相邱吉爾相提並論。

然而，KIIS最新的調查顯示，截至去年12月，烏克蘭人對澤倫斯基的信任度已降到52%；相較之下，2022年3月，也就是俄羅斯發動入侵後不久，民眾對他的信任度曾高達90%，當時只有7%的受訪者表示，他們不信任這位46歲的領導人，但現在，民調顯示澤倫斯基的不信任度已增加到39%。

澤倫斯基在2019年的總統大選中取得壓倒性勝利，他承諾將結束與俄羅斯支持的分裂主義份子在烏克蘭東部的激戰，並消滅蘇聯式政治精英的系統性腐敗。

他第一個5年總統任期於去年正式結束，但在戒嚴之下，烏克蘭無法舉行大選。

烏克蘭 澤倫斯基 民調

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