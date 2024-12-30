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北約：俄羅斯溫水煮青蛙 混合攻勢恐釀重大傷亡

中央社倫敦30日專電
北大西洋公約組織（NATO）代理助理秘書長阿帕圖萊指出，北約各國像是陷入「溫水煮青蛙」狀態，對俄羅斯一連串未達常規軍事衝突門檻、不斷測試灰色地帶界線的混合攻擊已「感到習慣」，而這「非常危險」。路透
北大西洋公約組織（NATO）代理助理秘書長阿帕圖萊指出，北約各國像是陷入「溫水煮青蛙」狀態，對俄羅斯一連串未達常規軍事衝突門檻、不斷測試灰色地帶界線的混合攻擊已「感到習慣」，而這「非常危險」。路透

北大西洋公約組織（NATO）代理助理秘書長阿帕圖萊指出，北約各國像是陷入「溫水煮青蛙」狀態，對俄羅斯一連串未達常規軍事衝突門檻、不斷測試灰色地帶界線的混合攻擊已「感到習慣」，而這「非常危險」。

阿帕圖萊（James Appathurai）示警，這類混合攻擊（hybrid attacks）確實有造成重大傷亡或極嚴峻經濟損失的可能性。他舉例，2018年發生在英國境內的俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）毒殺案，俄方當時使用的軍用級神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）即量大到足以殺死數千人。

他說，北約不希望事情發生了才意識到自己未曾仔細想透接下來該怎麼做；這也是為什麼北約要就相關可能情況進行模擬推演，包括考慮「應對措施中的軍事元素」。

阿帕圖萊在北約主責科技創新、網路防衛和混合威脅。他領導的團隊正更新北約2015年核定的混合戰應對戰略，以跟上近10年、且未來也將持續演變的威脅樣態。

除了俄羅斯，更新中的戰略預期也將關注中國、伊朗、北韓及其他敵意行為者的活動。新版戰略預計在明年的北約峰會核定。

阿帕圖萊近日在北約布魯塞爾總部接受英國「天空新聞網」（Sky News）專訪，專訪29日發布。

阿帕圖萊指出，俄羅斯現階段對北約各國實施的混合攻擊，以5年前的標準看是徹底令人無法接受，如今北約各國卻似乎已感到習慣、像是溫水煮青蛙，而這非常危險。

自俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭、北約各國陸續提供烏克蘭支援以後，俄羅斯在北約國家境內發動的混合攻擊無論就頻率、強度、規模，或者攻擊目標與手法的「多元性」而言，皆呈上升趨勢，涵蓋縱火、網路攻擊，甚至在蘇聯時代極為罕見的暗殺北約國家公民，例如今年曾謀劃暗殺德國軍工企業「萊茵金屬」（Rheinmetall AG）執行長派培格（Armin Papperger）。

「萊茵金屬」與烏克蘭合作生產砲彈和戰車。

阿帕圖萊說，俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，對北約國家造成直接損害的混合攻擊行動已達上百起，但另外還有許多計畫遭北約早一步挫敗、無法施行。

阿帕圖萊指出，北約希望建立基準線，進而預防局勢升高，並在事情發生時有能力管控局面。北約現在該做的是彼此之間對情況有明確一致的理解，接著是決定該如何向俄方傳達北約的紅線、門檻和禁區。這包括在什麼情況下，北約擬透過集體防衛機制，採取軍事回應。

北約 俄羅斯 烏克蘭

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