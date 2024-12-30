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烏克蘭電信商取得星鏈合約 將推出手機直連衛星服務

中央社基輔30日綜合外電報導
烏克蘭最大行動電信商基輔之星（Kyivstar）母公司VEON今天宣布，基輔之星已與美國衛星網路服務商星鏈（Starlink）簽約，將在烏克蘭推出手機直連衛星（direct-to-cell）功能。路透
烏克蘭最大行動電信商基輔之星（Kyivstar）母公司VEON今天宣布，基輔之星已與美國衛星網路服務商星鏈（Starlink）簽約，將在烏克蘭推出手機直連衛星（direct-to-cell）功能。路透

烏克蘭最大行動電信商基輔之星（Kyivstar）母公司VEON今天宣布，基輔之星已與美國衛星網路服務商星鏈（Starlink）簽約，將在烏克蘭推出手機直連衛星（direct-to-cell）功能。

路透報導，手機直連衛星功能指的是讓衛星裝上數據機後如同行動通訊基地台一般運作，實現從太空直接對手機發送無線信號。

星鏈為美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）旗下服務，目前也提供遭到戰爭蹂躪的烏克蘭至關重要的網路連線服務。星鏈今年稍早發射首批具手機直連功能的衛星，並已與8國電信商簽約，包括美國、日本和紐西蘭。

VEON在聯合聲明中表示，基輔之星預計2025年第4季先啟用支援發送訊息功能的手機直連衛星服務，在其後階段再將這項服務擴大到通話和上網功能。與星鏈的合約財務內容並未對外公開。

自從2022年俄烏戰爭開打以來，俄羅斯已加強行動來干擾星鏈的衛星與烏克蘭境內地面接收器間的信號。

根據星鏈官網，烏克蘭不僅將是世界首批有手機直連衛星功能的國家之一，也將是首個衝突區域有星鏈在當地推出這項科技。

烏克蘭 太空 馬斯克

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