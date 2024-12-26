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俄羅斯抵抗西方制裁 准用加密幣進行國際支付

編譯中心╱綜合25日電
俄國企業已開始在國際支付中使用比特幣和其他數位貨幣。(路透)
俄國企業已開始在國際支付中使用比特幣和其他數位貨幣。(路透)

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）25日表示，俄國企業已開始在國際支付中使用比特幣和其它數位貨幣。俄國當局已修法允許使用這類貨幣，以抵抗西方制裁。

路透報導，俄羅斯當局今年允許在對外貿易中使用加密貨幣，並已採取措施使加密貨幣挖礦合法化。俄國是全球比特幣挖礦的領頭羊之一。

希魯阿諾夫25日告訴俄羅斯電視頻道Russia 24：「作為實驗機制的一部分，有可能使用在俄羅斯挖出的比特幣（於外貿交易中）。」他指出：「此類交易已經發生。我們認為它們應該進一步擴大和發展。我有信心這將在明年發生。」

此外，俄羅斯25日對烏克蘭發動大規模空襲，瞄準多個城市發射飛彈和無人機，烏克蘭總統澤倫斯基譴責俄軍在聖誕節發動攻擊「不人道」。

基輔獨立報報導，東北部哈爾科夫是受到打擊最大的城市之一，遭彈道飛彈等「大規模火箭攻擊」，至少6人受傷；聶伯城、克列緬丘格（Kremenchuk）、克利福洛（Kryvyi Rih）和西部的伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）也都報告了發生爆炸，多個城市緊急停電。

烏克蘭能源部長哈盧申科指出，「敵人正再次大規模瞄準能源設施」。烏克蘭最大民營能源公司DTEK通報俄羅斯攻擊該公司的火力電廠，「設備嚴重受損」，但沒有披露設施位置。

俄羅斯與烏克蘭的官定聖誕節日期自2023年起首度不同，烏克蘭明令改在12月25日慶祝聖誕節，而非傳統上與俄羅斯同步的東正教聖誕節1月7日。

英國BBC報導，澤倫斯基回應俄羅斯的聖誕節襲擊時表示，「這是故意的選擇，不僅目標，還有時間和日期，普亭蓄意選擇聖誕節發動攻擊，還有什麼比這更不人道？70多枚飛彈，包括彈道飛彈，以及100多架攻擊無人機，目標是我們的能源部門，他們繼續為烏克蘭停電而戰。

澤倫斯基宣稱，初步數據顯示烏軍成功擊落了超過50枚飛彈與大部分無人機，「到目前為止，多個州停電，工作人員正在努力儘快恢復供電」。

澤倫斯基最後表示，「俄羅斯的邪惡將不會打碎烏克蘭，也將不會扭曲聖誕節」。

俄羅斯 烏克蘭 聖誕節

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