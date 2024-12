俄羅斯貨船於地中海爆炸沉沒 烏克蘭稱該船赴敘利亞運武器

路透24日報導,俄羅斯 外交部表示,一艘名為「烏爾薩少校號」(Ursa Major)的俄羅斯貨船於西班牙和阿爾及利亞之間的地中海航行時,因引擎室發生爆炸沉沒,16名船員有14人獲救,2人失蹤。

Video of the Ursa Major going down in the Mediterranean.



The complete loss of the two cranes and icebreaker hatches is a massive blow to Russian operations in Vladivostok. https://t.co/wY5KKBLrnW pic.twitter.com/cwT6nsrEy8