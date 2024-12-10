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俄軍絞肉機戰術攻城掠地 前線烏軍無奈嘆：輸給砲灰

中央社頓涅茨克州10日綜合外電報導
烏士兵攜帶砲彈向烏克蘭頓內次克地區巴赫姆特市附近前線的俄軍陣地開火。美聯社
烏士兵攜帶砲彈向烏克蘭頓內次克地區巴赫姆特市附近前線的俄軍陣地開火。美聯社

俄羅斯今年11月在烏克蘭東部頓內次克州大有斬獲，即因俄軍採用「絞肉機戰術」，也就是先送囚犯等上戰場當炮灰消耗烏軍，之後再調動正規軍攻城掠地。

呼號「歌德」（Goth）的烏克蘭軍官在烏東頓內次克州（Donetsk）無奈地告訴法新社：「我們敗給了砲灰。」俄軍11月在頓內次克州創下2022年3月以來最大的單月進展。

根據位於美國的獨立機構「戰爭研究所」（Institute for the Study of War），俄軍的進展是以慘重的傷亡換來的，估計奪取每平方公里就得陣亡53人。

歌德指出，俄軍派遣一波又一波由男性組成的小隊，直到烏軍精疲力竭。

這個戰術被廣泛稱之為「絞肉機」（meat grinder），大規模的運用首見於去年巴赫姆特（Bakhmut）戰役。

寇特（Kurt）和他的烏軍第28旅無人機小隊正在托列茨克鎮（Toretsk）附近執行任務，當地也面臨俄軍的步步進逼。

寇特說：「我們正在對抗人數比我們多4倍的部隊，當中50%不過是砲灰，他們都是被俄國視為無用之輩的底層民眾、蹲過苦牢的囚犯。」

無論如何，寇特說，他深信贏得戰爭的唯一辦法就是徵募更多士兵，並指出：「我們非常感激國際援助，但是這不足以打勝仗。」

頓內次克 烏克蘭 無人機

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