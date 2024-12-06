同在巴黎聖母院重開典禮 澤倫斯基可能面晤川普

烏克蘭總統澤倫斯基將出席巴黎聖母院重開典禮，預料會與美國總統當選人川普談談烏俄戰事。圖為澤倫斯基6日在烏克蘭基輔舉行的祈禱早餐會上發表講話。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）等貴賓將出席巴黎聖母院重開典禮，預料澤倫斯基將尋求與美國總統當選人川普 談談烏克蘭對抗俄羅斯侵略的艱難行動。

法新社報導，川普決定出席這場典禮，令人臆測澤倫斯基也將赴巴黎，與川普進行自他上月再次贏得美國總統大選後兩人的第一次面對面會談。巴黎聖母院於2019年失火，諸多建築結構毀損，經修復後將於明天重新開放。

川普曾矢言要強行推動和平協議以終止俄烏戰爭，還在競選總統過程中誇口能在「一天」之內做到，因為美國的武器供應對烏克蘭抵禦俄軍入侵至為關鍵。

一名烏克蘭政府消息人士告訴法新社，澤倫斯基將與力挺烏克蘭的東道主法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面，但「也可能有其他會談，特別是與（美國）總統當選人川普」。

川普的出席，將巴黎聖母院重開典禮變成一場重要的外交聚會。

預計約有40名元首和政府領袖出席典禮，其中許多會希望在川普明年1月20日就職之前先與他建立關係。

烏克蘭軍隊在東部戰線與步步進逼的俄軍苦戰，澤倫斯基政府一直請求美國現任總統拜登政府供應新武器。

俄羅斯表示，俄軍已攻占後勤樞紐波克羅夫斯克市（Pokrovsk）附近一座村莊，另在工業小鎮庫拉霍韋（Kurakhove）附近也再下一城，在烏東前線的兩個關鍵地區取得更多進展。

分析師說，未來數月將是俄烏戰爭的關鍵，目前雙方都想在川普力促和平談判之前爭奪戰場氣勢。

川普上月提名大力批評美國對外軍援的退役將領凱洛格（Keith Kellogg）出任烏克蘭特使，這使烏克蘭愈來愈擔心要割讓大片領土。

拜登政府則於本月2日宣布為烏克蘭追加7.25億美元軍援方案。