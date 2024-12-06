加拿大加強槍枝管制 再禁324款突擊武器並轉送烏克蘭

加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）。美聯社

加拿大 今天宣布禁止324款突擊武器，並為了鼓勵槍枝販賣店繳交這類武器而給予特赦，收集到的槍砲將送往烏克蘭 戰場。

法新社報導，明天就是加拿大蒙特婁綜合理工學院（Ecole Polytechnique de Montreal）反女權攻擊事件屆滿35週年的日子，當時造成14名女性死亡。加拿大政府藉這樣的時機宣布上述決定。

加拿大公共安全部長勒布朗（Dominic LeBlanc）在記者會中表示：「我們為了紀念在大規模槍擊 案中失去的人，而採取槍枝管制行動，並限制正可用來犯下這類可怕罪行的武器取得。」

槍擊案在加拿大雖不如美國般常見，但犯罪統計數據顯示，過去10年當地暴力槍枝犯罪數量穩定攀升。

根據最新數據，2022年加拿大發生1400起槍擊案，相當於平均每10萬人當中就有36.7起。

加拿大2020年已禁止1500款突擊武器，背景是當年在諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）發生加國史上最致命大規模槍擊事件，造成22人喪生。

加上今天新增的項目，加拿大民眾不得買賣和進口的槍砲增至1800多型。

加拿大政府也在2025年10月前實施特赦，提供補償給持有遭禁武器的人，估計有1萬4500支已在市面流通的槍枝可能繳回。

加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）表示，政府將與可能仍有相關武器庫存的經銷商和槍店合作，「好讓這些武器離開加拿大並交到烏克蘭人手中，…用於對俄羅斯抗戰」。