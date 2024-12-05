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俄烏戰爭急遽升溫 美俄軍事高層通話

中央社華盛頓4日綜合外電報導
美國最高將領布朗（C.Q. Brown）。美聯社
美國最高將領布朗（C.Q. Brown）。美聯社

俄烏戰事急遽升溫，美俄關係緊張。美國軍方今天表示，美國最高將領布朗（C.Q. Brown）上周首度和俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）通話。雙方話題遍及北韓軍參戰、烏軍對俄發射美製飛彈等議題。

路透報導，布朗的發言人證實美媒先前的報導，美俄軍事高層進行通話，但未說明細節，僅稱「雙方就俄烏戰爭等一系列全球與區域安全問題進行討論」。

發言人表示，這次罕見的通話發生在11月27日，且這次通話的請求是俄羅斯國防部提出。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是布朗出任參謀首長聯席會議主席1年多以來，首度與格拉西莫夫通話。通常只要布朗與他國軍方高層談話，官方將在談話後對外發布討論內容，但這次應俄方要求並未公開。

一名美國官員表示，近期由於俄烏戰爭升級，美俄關係也趨於緊張，格拉西莫夫並在這次通話中預告了俄軍將在東地中海舉行的大規模軍事演習。俄國國防部昨天表示，俄軍已完成在東地中海的演習。

不過，布朗的發言人並未提及俄軍在東地中海的軍演。

這名美國官員還說，在雙方的這次通話中，美方也對於北韓軍隊部署至俄烏戰爭戰場、俄軍11月下旬對烏克蘭發射多彈頭中程彈道飛彈表達關切；雙方還討論到美國允許烏克蘭向俄國本土發射陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）長程飛彈的議題。

最近幾周，俄烏戰爭急遽升溫。烏克蘭無視莫斯科警告，針對俄國境內目標發射美製和英製飛彈，俄方將其視為俄烏戰爭的重大升級。

俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。路透
俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。路透

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