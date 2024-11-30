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澤倫斯基首曝停火條件 現有領土獲北約保護就結束熱戰

編譯徐榆涵、盧思綸、周辰陽／綜合29日電
烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，如果烏克蘭現有控制的領土被納入北約保護傘之下，就可與俄羅斯達成停火協議。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，如果烏克蘭現有控制的領土被納入北約保護傘之下，就可與俄羅斯達成停火協議。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，如果烏克蘭現有控制的領土被納入北約保護傘之下，就可與俄羅斯達成停火協議。目前逃兵問題正讓急需人力的烏克蘭軍隊更加匱乏，並且在對俄戰爭的關鍵時刻削弱作戰計畫，可能讓基輔在未來的停火談判處於明顯的劣勢。一位知情議員估計，開小差人數可能高達20萬人。

澤倫斯基接受英國天空新聞台訪問時指，「如果我們想停止戰爭的激烈階段，我們應該將現有控制的烏克蘭領土納於北約的保護傘下。我們需要盡快做到這點。然後烏克蘭將透過外交方式，取回其他被俄羅斯控制的另一部分領土。」

但澤倫斯基也強調，北約對烏克蘭加入的邀請，必須承認烏克蘭國際公認的邊界，停火協議亦要保證俄羅斯不會再奪取更多烏克蘭土地。

被問及有報導指美國總統當選人川普，可能會要求烏克蘭放棄取回被俄羅斯占領的領土，以終結戰事，澤倫斯基說期望與川普直接接觸，稱川普身邊有很多不同的聲音，不希望有人破壞雙方的溝通。

在澤倫斯基接受採訪的同一周，俄國無人機和飛彈襲擊烏克蘭的民用基礎設施，導致超過100萬人在冰冷的氣溫下斷電。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）近日坦言，烏克蘭在談判結束戰爭上沒有足夠強大的地位，並稱沒有足夠的戰場影響力來阻止俄羅斯。呂特表示：「達成一項好的協議至關重要，因為全世界都將關注俄烏之間將達成何種類型的協議。」

另據衛報報導，俄羅斯總統普亭28日威脅動用新型中程彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）攻擊烏克蘭首都基輔，誇口這款飛彈殺傷力「堪比核打擊和隕石撞地」；除此之外，他大讚川普「明智」，會找到俄烏戰爭的「解決方案」，而莫斯科已經準備好對話。

衛報指出，儘管普亭的最新威脅已引發擔憂，但許多分析人士認為，在使用該武器進行一次示威後，普亭不太可能在川普正式就任美國總統前進一步升級，而是希望利用一個機會窗口贏得川普青睞。

另據路透報導，總統澤倫斯基28日簽署開戰以來第一項戰時加稅法律，加約1400億烏克蘭荷林夫納（約36億美元）稅收，以挹注國防開支，相關加稅措施自12月1日起生效。根據這項法律，政府把對居民徵收的戰爭稅從目前自然人所得稅率1.5%調高至5%，且將對數以萬計私人公司和小企業開徵戰爭稅。

俄羅斯總統普亭大讚川普「明智」，會找到俄烏戰爭「解決方案」，強調莫斯科已經準備好...
俄羅斯總統普亭大讚川普「明智」，會找到俄烏戰爭「解決方案」，強調莫斯科已經準備好對話；圖為普亭於11月27日在的俄羅斯與哈薩克會談後的簽字儀式上，與克宮發言人交談。（路透）
烏克蘭24日首度公開俄羅斯新型中程彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）殘骸。（...
烏克蘭24日首度公開俄羅斯新型中程彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）殘骸。（路透）

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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