俄軍7天奪取烏克蘭領土233平方公里 開戰首周以來最快

俄羅斯國防部22日公布俄羅斯T90M戰車在境內未公開地點進行機動演習。(歐新社)

紐約郵報報導,在烏克蘭 開始使用美製ATACMS長程飛彈深擊俄羅斯境內庫斯克的背景下,俄軍也加緊在烏克蘭前線推進,過去一周奪取烏克蘭90平方英里領土(約233平方公里),相當於四個曼哈頓 大小(59.1平方公里),創下入侵行動首周以後最快推進速度。

太陽報引述美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)指出,俄軍11月平均每天奪取約8.5平方英里領土,相當於每分鐘占領兩座足球 場面積的土地。

但以目前速度要占領烏克蘭東部頓內次克州(Donetsk)約需要一年多時間,這是莫斯科對烏克蘭的最低戰爭目標。

俄軍現在在烏克蘭東北部的哈爾科夫省庫皮揚斯克(Kupiansk)和南部頓巴斯地區的庫拉霍沃(Khurakove)展開猛烈攻勢。

英國國防大臣希利(John Healey)警告,現在長達600英里的俄烏前線處於2022年2月以來最不穩定的狀態。

不過,現在俄軍的推進速度遠不及開戰第一周的高峰時期,當時每天推進490平方英里,如入無人之境。