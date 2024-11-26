英國主導10國遠征軍聯合部隊完訓 烏克蘭首度參與

北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）。美聯社

由英國主導的歐洲10國遠征軍聯合部隊（JEF），近日在拉脫維亞完成橫跨多個地點的年度演訓「聯合保衛者」；英國國防部 指出，烏克蘭 軍方今年首度獲邀擔任觀察員。

主責武裝部隊事務的英國國防副大臣波拉德（Luke Pollard）23日指出，烏克蘭的參與凸顯「聯合保衛者」（Joint Protector）的重要性，旨在確保英國及JEF其他成員能從烏克蘭辛苦得來的作戰經驗獲益。

JEF由英國、冰島、丹麥、挪威、荷蘭、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞、瑞典和芬蘭組成，總計10國。因應俄羅斯於2022年全面侵略烏克蘭、加大對歐洲的安全威脅，芬蘭與瑞典去年和今年陸續正式加入北大西洋公約組織（NATO），但兩國自2010年代後期起即為JEF成員。

如今所有JEF成員都是北約 成員。然而，相較於北約採「集體共識決」，JEF在決策與行動上更具彈性，允許各國在相互諮商後自行決定是否、以及如何參與各項行動。

考量JEF機制的靈活度，烏克蘭遭俄羅斯全面侵略後，相關國家開始有研議邀請烏克蘭成為JEF一員的聲音。

英國國防部指出，烏克蘭軍方持續與歐洲北部夥伴密切合作。JEF成員皆為歐洲北部國家。

英國國防部表示，在拉脫維亞舉行的「聯合保衛者」演訓，有助強化JEF成員之間的協同行動和規畫協調能力，並增進北約東翼防衛。

英國國防部指出，JEF提供各成員國的政府及整個北約更多的危機應變選項。JEF的目標是成為具多域防衛能力的歐洲北部安全主力。

另外，北約軍事委員會主席包爾在25日的智庫「歐洲政策中心」（EPC）演說時表示，歐洲與印太因為北韓加入俄烏戰爭而連結在一起，並強調是中國讓俄羅斯得以持續侵略烏克蘭，提醒歐洲若與中國進行基礎建設交易，就等於是與習近平做交易。他主張「軍事可以贏得戰役，但經濟才能贏得戰爭」。

包爾指出，歐洲如今已經知道，與Gazprom（俄羅斯國營石油公司）交易實際上是在與俄國總統普亭交易，「（換成）中國也一樣，與中國簽署基礎建設合約就等於是在與習近平簽合約」。

他表示「我們產業的能力是關鍵」，指歐洲須提高武器產能，改變過去因即時生產模式導致武器短缺，「應該從追求效率變成追求效能」以滿足戰略需求，並呼籲政治決策者促使金融機構和信用評級系統支持投資軍火工業。他強調「沒有比防止戰爭更永續的事了」。

包爾並表示北約盟國在俄烏戰後更清楚軍力需求何在，因此他認為，目前國防支出占國內生產毛額（GDP）2%的北約共同承諾，將需要大幅提高到接近3%。

對於美國政府近年常要求北約的歐洲、加拿大盟國多分擔責任，包爾先強調，他反對使用「共享負擔」（burden sharing）這個流行用詞，因為「安全不是成本，而是投資」。他認為應該說是「能力的公平分配」，並指出當歐洲、加拿大盟國有更多「運作自主性」（operational autonomy），才能讓美國有更多心力投入印太地區。他提醒是主張歐洲強化「運作自主」而非「戰略自主」，因為歐美在戰略上密不可分。