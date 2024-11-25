我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

FT：俄招募數百葉門傭兵 法外長：烏可用法國長程飛彈

編譯中心／綜合24日電
金融時報報導，俄羅斯從7月開始招募數百名葉門傭兵投入烏克蘭戰場。圖為「青年運動」士兵日前在葉門一場反以抗議中站崗。（歐新社資料照片）
金融時報報導，俄羅斯從7月開始招募數百名葉門傭兵投入烏克蘭戰場。圖為「青年運動」士兵日前在葉門一場反以抗議中站崗。（歐新社資料照片）

俄羅斯積極為已近3年的俄烏戰爭招募新兵。金融時報（FT）24日報導，繼北韓派遣人民軍部隊協助俄國後，葉門「青年運動」提供了至少數百名葉門傭兵投入烏克蘭戰場，俄國則以協商武器供應以及進行飛彈攻擊的目標情報，作為報償。此外，俄羅斯祭出徵兵誘因，只要入伍就勾銷債務。

根據金融時報獲得的葉門傭兵證詞，莫斯科從7月開始招募葉門傭兵投入烏戰。一位化名阿布都拉的葉門傭兵說，他當初經由「人力仲介公司」介紹到俄國工作，被承諾可以獲得1萬美元簽約金，以及每月2000美元的薪水，還可以獲得俄國公民資格，去了才發現是被當成傭兵送到前線。

青年運動發言人拒絕回應媒體的置評請求，而其政治局成員布哈提稍早表示，他們與俄國領導層「保持密切聯繫」，以便在「在經濟、政治和軍事等所有領域發展關係」。這顯示出俄國、伊朗、葉門這些勢力已更緊密結合在一起，在全球各地的衝突戰爭中進行合作。

美國外交官認為，俄國與青年運動的接觸，反映克里姆林宮有意將這場衝突擴展到包括中東在內的新戰場。

另外，俄羅斯政府宣布，總統普亭23日簽署一條法律，允許報名前往烏克蘭戰鬥的人員，免除近10萬美元的未償債務。中央社引述法新社報導，專家表示，新法將成為某些人從軍的強大動力。

新法規定，12月1日起簽一年服役約的人可獲得債務減免，且範圍涵蓋配偶。新法涉及法院於2024年12月1日前發出催收令並啟動追討程序的債務，可免除的債務總額為1000萬盧布，依照目前匯率計算，約為9萬6000美元。

與此同時，法國外交部長巴霍近日接受BBC專訪時說，西方盟友不該對支援烏克蘭抵抗俄羅斯侵略劃設或表達任何紅線。至於法國是否可能派遣部隊參與作戰，巴霍說：「我們不捨棄任何選項。」他重申法方立場，即烏克蘭可出於自我防衛需求，運用法國長程飛彈打擊俄羅斯境內。

另中央社引述法新社報導，美國總統當選人川普新政府的準國家安全顧問沃茲24日呼籲烏克蘭和俄羅斯停止升級戰爭，並敦促雙方上談判桌。

俄國 俄羅斯 烏克蘭

上一則

首用攻擊型無人機空襲 真主黨鎖定以色列軍情基地

下一則

不顧街頭暴動 加拿大總理在泰勒絲演唱會熱舞挨轟

延伸閱讀

俄羅斯客機發動機起火 土耳其機場平安疏散90多人

俄羅斯客機發動機起火 土耳其機場平安疏散90多人
法國外長：西方不該對支援烏克蘭畫設紅線

法國外長：西方不該對支援烏克蘭畫設紅線
腹背受敵 烏軍占俄庫州領土丟失40% 上萬北韓軍將參戰

腹背受敵 烏軍占俄庫州領土丟失40% 上萬北韓軍將參戰
俄羅斯募兵再祭出誘因：入伍就勾銷10萬美元債務

俄羅斯募兵再祭出誘因：入伍就勾銷10萬美元債務

熱門新聞

巴西第一夫人姜嘉昨天在一場20國集團（G20）活動中，罵「馬斯克，X你的」。（擷自X@Metrópoles）

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

2024-11-17 13:23
阿富汗一處軍事基地上空，一群不明飛行物體遭到飛彈瞄準擊中後竟然毫髮無傷。（截自X@MarioNawfal）

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

2024-11-17 11:00
烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi，右）。（中央社）

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

2024-11-21 14:26
拜登總統。(歐新社)

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

2024-11-17 14:39
瑞典民防部印製「如果危機或戰爭來臨」的小冊子，發放數百萬冊給民眾，顯示俄烏戰事升級令周邊國家緊張。(歐新社)

俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

2024-11-20 22:24
傳俄國總統普亭（左）對與美國總統當選人川普討論烏克蘭停火協議持開放態度。（美聯社）

要讓步了？路透：普亭對與川普達成停火協議持開放態度

2024-11-20 05:14

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」