FT：俄招募數百葉門傭兵 法外長：烏可用法國長程飛彈

金融時報報導，俄羅斯從7月開始招募數百名葉門傭兵投入烏克蘭戰場。圖為「青年運動」士兵日前在葉門一場反以抗議中站崗。（歐新社資料照片）

俄羅斯 積極為已近3年的俄烏戰爭招募新兵。金融時報（FT）24日報導，繼北韓派遣人民軍部隊協助俄國 後，葉門「青年運動」提供了至少數百名葉門傭兵投入烏克蘭 戰場，俄國則以協商武器供應以及進行飛彈攻擊的目標情報，作為報償。此外，俄羅斯祭出徵兵誘因，只要入伍就勾銷債務。

根據金融時報獲得的葉門傭兵證詞，莫斯科從7月開始招募葉門傭兵投入烏戰。一位化名阿布都拉的葉門傭兵說，他當初經由「人力仲介公司」介紹到俄國工作，被承諾可以獲得1萬美元簽約金，以及每月2000美元的薪水，還可以獲得俄國公民資格，去了才發現是被當成傭兵送到前線。

青年運動發言人拒絕回應媒體的置評請求，而其政治局成員布哈提稍早表示，他們與俄國領導層「保持密切聯繫」，以便在「在經濟、政治和軍事等所有領域發展關係」。這顯示出俄國、伊朗、葉門這些勢力已更緊密結合在一起，在全球各地的衝突戰爭中進行合作。

美國外交官認為，俄國與青年運動的接觸，反映克里姆林宮有意將這場衝突擴展到包括中東在內的新戰場。

另外，俄羅斯政府宣布，總統普亭23日簽署一條法律，允許報名前往烏克蘭戰鬥的人員，免除近10萬美元的未償債務。中央社引述法新社報導，專家表示，新法將成為某些人從軍的強大動力。

新法規定，12月1日起簽一年服役約的人可獲得債務減免，且範圍涵蓋配偶。新法涉及法院於2024年12月1日前發出催收令並啟動追討程序的債務，可免除的債務總額為1000萬盧布，依照目前匯率計算，約為9萬6000美元。

與此同時，法國外交部長巴霍近日接受BBC專訪時說，西方盟友不該對支援烏克蘭抵抗俄羅斯侵略劃設或表達任何紅線。至於法國是否可能派遣部隊參與作戰，巴霍說：「我們不捨棄任何選項。」他重申法方立場，即烏克蘭可出於自我防衛需求，運用法國長程飛彈打擊俄羅斯境內。

另中央社引述法新社報導，美國總統當選人川普新政府的準國家安全顧問沃茲24日呼籲烏克蘭和俄羅斯停止升級戰爭，並敦促雙方上談判桌。