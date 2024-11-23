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俄射中程飛彈 學者示警：俄烏戰爭出現滑向「核武衝突」可能性

編譯中心／綜合報導
俄羅斯2022年2月19日試射短程核子飛彈移動發射裝置。(美聯社)
俄羅斯2022年2月19日試射短程核子飛彈移動發射裝置。(美聯社)

烏克蘭在西方鬆綁後，先後以美英遠程武器攻擊俄羅斯境內，俄國21日旋即對烏發射新型中程彈道飛彈，戰事瞬間升級。專家認為戰爭出現滑向核武衝突的可能性。

俄國總統普亭在飛彈發射後發表全國談話聲稱，俄羅斯有權打擊「用武器攻擊我方設施國家的軍事設施」，還說「這場先前由西方挑起在烏克蘭的區域衝突，已具備全球性衝突元素」。

普亭說：「我們正在研發中程和較短程飛彈，回應美國在歐洲與亞太生產及部署中、短程飛彈的計畫。」

在普亭發表談話前，俄軍甫對烏克蘭發射一枚可攜帶核彈頭的彈道飛彈。西方官員和分析圈指出，儘管飛彈這次只搭載常規彈頭，但俄國意在向基輔和西方傳達「只要莫斯科願意，他們大可選擇使用核武器」信號。

卡內基俄羅斯歐亞中心(Carnegie Russia Eurasia Center)高級研究員史塔諾瓦亞(Tatiana Stanovaya)說：「這是態勢升級，我完全相信情勢現在非常危險。」

奧斯陸大學軍武專家霍夫曼(Fabian Rene Hoffmann)表示，俄國的觀點是想告訴對手「聽著，這次是非核裝載，但你們很清楚，若繼續一意孤行，下一次搭載的可就是核彈頭了」。

烏克蘭空軍與總統澤倫斯基一開始稱俄國發射的是射程足以涵蓋美國的洲際彈道飛彈(ICBM)，烏方官員指飛彈擊中烏國中部城市第聶伯羅(Dnipro)一處軍事設施，造成毀損程度暫不清楚。不過美方高層表示，俄國發射的似乎是中程彈道飛彈而非洲際飛彈。

普亭說俄方是在「實戰條件下」成功試射最新型名為「榛果樹」(Oreshnik)的極音速中程彈道飛彈，聲稱「榛果樹」速度可達10馬赫(10倍音速)，目前沒有任何防空或反飛彈系統能攔截、反制。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dimitri S. Peskov)表示，由於「榛果樹」不是洲際飛彈，依協議俄方無需在發射前知會美方。不過培斯科夫告訴俄國官媒塔斯社(Tass)，在發射前30分鐘，一個自動通報系統已向美國發出通報。

美國國防部也證實，他們確有接獲俄方的通報示警。

俄國 彈道飛彈 普亭

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