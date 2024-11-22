「普亭瘋了」烏控俄首射洲際飛彈 美指是中程飛彈

俄羅斯21日空襲烏克蘭第聶伯羅市，烏方並宣稱俄方首次動用洲際彈道飛彈；圖為救援人員撲滅因俄羅斯襲擊而受損著火的房屋。（美聯社）

俄烏戰爭已打了超過1000天，烏克蘭 20日以英國提供的「暴風影」遠程巡弋飛彈深入攻擊俄羅斯 ，烏克蘭21日並聲稱俄國 首次在俄烏戰爭中發射洲際彈道飛彈（ICBM）攻擊烏克蘭，但美國官員說，俄國發射的是中程彈道飛彈。

美國總統拜登同意烏克蘭以美援陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）深入攻擊俄國本土後，基輔19日隨即使用。俄國國防部21日則說，共攔截兩枚英製暴風影飛彈、6枚美製海馬士火箭及67架無人機。這是莫斯科首次公開宣布擊落該型飛彈。

對此，烏克蘭參謀總部發言人說，烏方沒有資訊可以提供。據俄國戰地記者在社群媒體Telegram上傳的影片，錄到暴風影攻擊俄國西部庫斯克州的劇烈爆炸聲響，還有飛彈來襲時發出的尖銳呼嘯聲，並看到遠方竄出濃濃黑煙。Telegram的頻道Two Majors也指稱，烏克蘭朝該州發射12枚暴風影。

英國首相施凱爾發言人不願予以置評。暴風影射程逾250公里。

另外，烏克蘭空軍21日聲稱，俄軍同日清晨從俄國南部阿斯特拉罕地區發射一枚ICBM，攻擊烏克蘭東部第聶伯羅市關鍵基礎設施，該市距離阿斯特拉罕逾700公里。

若屬實，這是自前年2月俄國入侵烏克蘭以來，俄國首次動用射程超過5500公里的ICBM。

不過，兩名美國官員說，俄國發射的是中程彈道飛彈，並非洲際飛彈。儘管如此，烏克蘭總統澤倫斯基仍說，俄國飛彈的高度、速度等特徵，顯示這是一枚洲際飛彈。他稱俄國總統普亭是「瘋狂鄰居」，「因為他很怕，所以已經用了新飛彈」。

「烏克蘭真理報」引述匿名消息人士報導，俄國射的是RS–26「邊界」ICBM，採用固態燃料，射程達5,800公里，約長12公尺、重36噸，能攜帶一顆800公斤的核彈頭。

另據俄羅斯政府20日表示，俄羅斯自莫斯科的動物園轉移了包括一隻非洲獅和兩隻棕熊等70多隻動物到北韓首都平壤的一間動物園。克宮表示，這些動物是「（俄羅斯總統）普亭送給北韓人民的禮物」。

俄羅斯自然資源與生態部長柯茲洛夫(Alexander Kozlov)負責監督這些動物的重新安置，這些動物在莫斯科動物園的獸醫陪伴下，由飛機運送到平壤中央動物園。