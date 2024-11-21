烏攻俄 發射12枚英製暴風影飛彈 美允烏使用美供應人員殺傷地雷

烏克蘭20日首次向俄羅斯境內發射英國提供的「暴風影」(Storm Shadow)遠程飛彈，據信多達12枚。圖為一枚暴風影飛彈準備裝上英國皇家空軍戰機，攝於2003年3月。(路透)

西方官員透露，烏克蘭 在使用美國的陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)，對俄邊境布良斯克州打擊後，20日又首次向俄羅斯 境內發射英國提供的「暴風影」(Storm Shadow)遠程飛彈。

彭博社20日引述熟悉情況的西方官員報導，烏克蘭武裝部隊首次向俄羅斯境內的軍事目標發射了英國「暴風影」巡航飛彈。在社交平台上的兩大親俄頻道指出，烏克蘭向俄羅斯庫爾斯克地區發射了多達12枚「風暴影」飛彈，並發布飛彈碎片的照片，可以清晰看到飛彈的名稱。

俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面入侵後，英國向烏克蘭提供多枚暴風影導彈，並允許烏克蘭在境內使用，以協助烏軍抵禦俄羅斯攻勢。英國首相施凱爾的發言人說，首相辦公室不會就上述報導或行動置評。

美國國防部長奧斯丁20日表示，總統拜登已批准提供烏克蘭人員殺傷地雷，希望減緩俄軍在烏克蘭東部推進的速度。這項決定引發人權團體抨擊，因為這種地雷對平民構成極高風險。

奧斯丁說，俄國 愈來愈依賴步兵攻擊，而不是裝甲車，這促使美國做出這項決定。他說，烏克蘭「需要一些東西」來減緩俄軍攻勢。

美國官員表示，美國在俄烏戰爭期間一直提供烏克蘭反戰車地雷，新增的人員殺傷地雷與俄國的不同，屬於「非持久性」地雷，會在預設時間後失效，電池耗盡後不會爆炸。

率先披露這項消息的華盛頓郵報指出，拜登先前一直不願提供人員殺傷地雷給烏克蘭，一來是因為自己政府內部的關切，二來也因為眾多反地雷人士認為這種武器對平民風險太高。然而，俄軍近幾個月來在前線的進展，讓白宮不得不加緊協助烏克蘭，特別是總統當選人川普先前曾矢言讓俄烏戰爭迅速落幕。

人權團體抨擊美國這項決定。「人權觀察」主管瑪麗．魏爾翰表示：「這是令人震驚且具破壞性的發展，即使是非持久性地雷也會對平民構成風險，需要複雜的清理工作，而且不一定能可靠的移除。」

儘管如此，一名烏克蘭官員仍歡迎美方立場轉向，「反正俄羅斯已經在用了」。

全球已有164國簽署反對部署和移轉人員殺傷地雷的渥太華公約，但美國和俄國都沒有簽署。截至2022年，美國的人員殺傷雷庫存約300萬個。國務院2022年曾表示，自1991年第一次波灣戰爭以來，除了2002年阿富汗有過僅涉及一枚地雷的單一事件外，這批彈藥從未使用過。