俄烏戰後首次 普亭不甩國際法院逮捕令 將出訪印度

俄羅斯庫斯克地區設置的強化水泥防空洞；示意圖。（歐新社資料照片）

美國有線電視新聞網(CNN)新聞18頻道(CNN-News 18)19日報導，近來鮮少出國訪問的俄羅斯 總統普亭 ，預計在未來幾個月內出訪印度 ，目前相關準備正在進行中。

俄羅斯衛星通訊社(Sputnik)報導，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)證實這項發展，並表示很快就會公布普亭訪印的日期。

印度財經雜誌「今日商業」（Business Today）報導，培斯科夫在出席一項活動時表示，俄羅斯絕對不會貿然告訴中國、印度雙方該如何相處：「俄羅斯對於與印度、中國的關係都很重視。俄羅斯提起多極世界時，意思就是俄羅斯不會干涉區域事務，美國也不應該介入。」

今年普亭已單獨與印度總理莫迪見了兩次面，第一次是今年7月上旬，莫迪訪問俄羅斯參加第22屆印俄峰會，當時即已邀請普亭明年造訪印度出席峰會；第二次就是今年10月喀山金磚國家峰會的場邊會晤。

這將是普亭自2022年俄烏戰爭爆發以來首次出訪印度。普亭上一次訪印是在2021年12月6日，與莫迪共同出席在首都新德里舉行的第21屆印俄高峰會。

印度當局尚未對普亭訪印的消息置評。

俄羅斯媒體報導，普亭因涉嫌在烏克蘭犯下戰爭罪，遭國際刑事法院(ICC)發布逮捕令。根據根據ICC創立的羅馬規約(Rome Statute)，一旦被下令逮捕的嫌犯踏上成員國領土，該國有義務將其拘留；不過印度尚未簽署或批准羅馬規約。

值得注意的是，俄羅斯入侵烏克蘭在今天屆滿1000天。在這個具有指標意義的日子，烏克蘭堅持立場並誓言反擊，俄羅斯則堅稱將在這場曠日持久的衝突中取得勝利。

另據路透報導，俄羅斯緊急事務部的研究機構表示，已經開始大規模生產這種名為KUM-M的移動式避難屋，可用於抵禦多種人為威脅和自然災害，包括輻射和衝擊波，提供避難之用，回應烏克蘭使用美製長程武器攻擊俄國境內目標。

據報導，「KUB-M」避難所的外觀看起來像一個經過強化的貨櫃屋，由兩個模組組成：一個可容納54人的房間和一個技術區。該研究所表示，如果需要的話，還可以添加更多模組。俄羅斯緊急事務部的研究機構表示，該款避難屋可以提供48小時的保護，具備對輻射、彈片、瓦礫和火災等的防護力，並可部署在俄國北部廣大的永凍層地區。

該研究機構並未將著手大量生產避難屋，與當前烏俄戰爭情勢關聯。不過，宣布這項消息的時間點，正值美國政府才剛允許烏克蘭，使用美製長程武器，深入打擊俄國本土。