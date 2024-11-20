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俄烏戰爭1000天 烏首次對俄境發射美製長程飛彈

記者胡玉立／綜合報導
烏克蘭19日首次動用美國提供的ATACMS遠程飛彈向俄羅斯本土攻擊，升高了俄烏戰爭的態勢。（美聯社）
烏克蘭19日首次動用美國提供的ATACMS遠程飛彈向俄羅斯本土攻擊，升高了俄烏戰爭的態勢。（美聯社）

俄烏戰爭19日邁入第1000天，烏克蘭首次發射美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）長程飛彈攻擊俄羅斯；俄羅斯總統普亭同日正式降低俄羅斯動用核武門檻：新門檻允許莫斯科在核武國支持的任何國家對俄羅斯進行傳統武器攻擊時，使用核武回應。

普亭降低俄羅斯動用核武門檻

美聯社指出，普亭批准該文件顯示，在俄烏戰爭邁入第1000天之際，普亭準備挾核武庫迫使西方讓步。新準則雖設想俄羅斯可在遭傳統武器攻擊下做出核武反應，其廣泛措詞仍避免明確承諾動用核武，為普亭的選擇保留餘地。

拜登總統在數千名北韓軍隊部署加入俄羅斯對抗烏軍後，17日首度批准烏克蘭使用美軍提供的最遠射程飛彈ATACMS攻打俄羅斯境內目標。

俄指無傷亡毀壞 烏稱擊中軍火站

俄羅斯國防部表示，烏克蘭19日向俄烏接壤的俄羅斯布揚斯克州（Bryansk region）軍事設施發射六枚美製ATACMS飛彈，俄防空系統擊落其中五枚，損壞一枚。沒有造成人員傷亡或毀壞。美方官員表示，俄羅斯攔截八枚飛彈中的兩枚，此攻擊是在彈藥供應點進行。

烏克蘭稱其攻擊俄羅斯境內約70哩一處俄羅斯軍火庫，此攻擊引發二次爆炸。烏軍未具體說明使用的武器，但烏克蘭政府消息人士和美國官員證實，烏軍使用ATACMS。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）強調，烏克蘭在布揚斯克州的攻擊，象徵戰事升級，他敦促美國和其他西方國家好好研究俄羅斯現代化核武準則。拉夫羅夫在巴西20國集團（G20）峰會期間表示，「從烏領土對俄領土使用長程飛彈，代表它們是由美國軍事專家控制，我們將視此為西方對俄戰爭新階段，並據以回應。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問到烏克蘭使用美國長程飛彈發動攻擊是否可能引發核武回應時，肯定答覆並指出，該準則為俄羅斯及白俄羅斯遭傳統武器攻擊、嚴重威脅「主權和領土完整」的反應，開了大門。

普亭9月曾首次宣布修改核武準則；他也曾警告美國和其他北約盟國，若允許烏克蘭使用西方提供的遠程武器打擊俄羅斯領土，就代表俄羅斯和北約交戰。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，他對克里姆林宮有關這份新修訂文件的評論並不意外，華府看不到任何理由「調整我們自己的核態勢，但我們將持續呼籲俄羅斯停止好戰和不負責任言論」。

英國和德國譴責俄羅斯不負責任的言論，並指他們對烏克蘭的支持不會因此受阻。

烏克蘭發射飛彈能打多遠？(資料來源／BBC(英國廣播公司)、製表／陳韻涵)
烏克蘭發射飛彈能打多遠？(資料來源／BBC(英國廣播公司)、製表／陳韻涵)

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