為烏克蘭開綠燈 準白宮國安顧問批拜登：加高戰事升級階梯

即將出任白宫國安顧問的沃茲批評拜登總統，刻意升烏俄戰爭緊張局勢。(美聯社)

川普 宣布將出任白宮國安顧問的沃茲(Michael Waltz)，對福斯新聞抨擊拜登 同意基輔用陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)深入攻擊俄羅斯 本土的決定。沃茲說，這是又一次將「戰事升級階梯」加高，沒人知道它會到哪。

川普本人迄未公開對此置評。川普華裔發言人、明年1月將成為白宮聯絡室主任的史蒂芬張則說，為了以談判方式使俄烏戰爭和平落幕，「唯有」川普能讓交戰雙方一起坐下來致力結束這場戰爭並停止殺戮。

川普第一任時的代理國家情報總監格瑞尼爾也在社群媒體Ｘ寫道，「沒人料到喬．拜登將在政權交接期間升高這場戰爭」，「這都是為了政治(考量)」。

川普日前當選後，格瑞尼爾尚未獲得任何一官半職，雖然一度傳出他可能獲拔擢接任國務卿，但最後卻被佛州聯邦參議員魯比歐捷足先登。

紐約時報18日引述美國官員及分析家報導，預料拜登政府這項政策轉變，並不會大幅改變烏俄戰爭的進程。此一「綠燈」會否延續，還要看川普新政府意向。目前尚不清楚川普明年就任後，將會保留多少拜登政府對烏克蘭的政策。

另據「新聞周刊」19日報導指，俄羅斯國家電視台評論者對拜登總統允許烏克蘭使用美國ATACMS飛彈的決定感到緊張，他們希望當選總統的川普推翻這一決定。

俄羅斯早間節目「黎明」的聯合主持人布薩洛娃承認，拜登的決定讓她度過了一個「不安」的夜晚，但她向觀眾保證，一旦川普上任，他就會撤回許可。 另一「60分鐘」節目主持人斯卡貝耶娃甚至在她的國家電視節目中聲稱，美國總統當選人現在可能會在拜登仍在任期間推翻這一決定，儘管她不清楚如何推翻。