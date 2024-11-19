準備核戰？俄羅斯開始量產「可抗核爆」移動式防空避難所

俄羅斯開始量產移動式防空避難所，能抵禦核爆衝擊波和輻射。(路透)

俄烏戰爭近日有所升級，俄羅斯 總統普亭 19日簽署法令，降低莫斯科能訴諸核武的門檻。此外，俄羅斯也已開始量產移動式防空避難所，能抵禦核爆衝擊波和輻射。

路透報導，俄羅斯緊急情況部表示，「KUB-M」避難所可以提供48小時的保護，能抵禦多種人為威脅和其它自然災害，包括常規武器的爆炸和彈片、從建築物上掉落的碎片、危險化學品和火災以及核爆帶來的衝擊波和輻射等。

「KUB-M」的外觀看似為加固的貨櫃，內含兩個模組，分別是可容納54人的房間和一個技術區。該研究所表示，如果需要的話，還可以添加更多模組。

該研究所表示，這是「改善公民安全的重要一步」，並補充說，移動避難所可以輕易用卡車運輸並連接供水系統，還可部署在俄羅斯北部的永凍土地區。

俄羅斯官員未透露採取更嚴格安全措施的原因，但宣布該消息的時間點，正值美國總統拜登同意烏克蘭 可使用美國遠程飛彈襲擊俄羅斯境內目標，烏克蘭19日即對俄羅斯境內發射6枚美製長程「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。

普亭19日簽署更新版「核理論」（核準則），降低使用核武的門檻，稱俄國若遭受由核武國家支持的傳統（非核武）飛彈襲擊，就可能考慮動用核武。