美允烏用遠程飛彈 英法跟進放行「暴風影」飛彈

圖在澳昆士蘭演習的美國陸軍第17野戰砲兵旅第3野戰砲兵團第1營阿爾法砲兵，使用起重機，將陸軍ATACMS飛彈裝載到高機動砲火箭系統上。(美聯社)

拜登 總統17日首次批准烏克蘭 使用美國陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)，直接打擊俄羅斯 境內目標，國際媒體分析報導指，烏克蘭很可能在接下來幾天內首度出動ATACMS，事實上ATACMS並非真正的長程飛彈，只是相較於烏克蘭現有武器可更深入打擊俄羅斯領土，這凸顯華府在俄烏戰爭的重大政策轉變。以下是關於ATACMS背景以及美國決策的重要看點。

什麼是ATACMS？

ATACMS由美國軍火巨頭洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)製造，是短程彈道飛彈，根據不同型號，最遠可打擊190英里(約306公里)外的目標，可裝載約375磅炸藥。

這種飛彈可以從美國提供給烏克蘭的「海馬士」多管火箭系統(HIMARS)發射，也可從英國和德國提供的舊型M270發射器發射。

紐約時報指出，ATACMS之所以經常被稱為「長程飛彈」，是一種相對說法，因為它們的射程比烏克蘭現有的其他飛彈能更深入俄羅斯境內，但仍不及巡弋飛彈或洲際彈道飛彈。

目前，五角大廈的武器庫中有兩款ATACMS：一種是集束武器，另一種則攜帶單一爆炸彈頭。

美國為何此前一直不放行烏軍使用ATACMS？

烏克蘭總統澤倫斯基一直請求使用能更深入打擊俄羅斯占領區，甚至俄羅斯本土的武器。不過，拜登政府先前不放行，理由一方面是礙於俄羅斯威脅將使戰事擴大升級，另一方面則是美國庫存有限。

烏克蘭將如何使用ATACMS？

烏克蘭可能在未來幾天內，利用ATACMS飛彈在占領庫斯克的1000平方公里內打擊俄羅斯和北韓的部隊集結點、關鍵軍事裝備、後勤節點、彈藥庫以及深入俄羅斯境內的供應線。這可能幫助烏克蘭削弱俄羅斯與北韓聯手反攻的效果。

另外，英國廣播公司(BBC)報導，曾任歐巴馬政府副助理國防部長的法卡斯(Evelyn Farkas)表示，如果使用 ATACMS攻擊連接克里米亞和俄羅斯大陸的克赤大橋(Kerch Bridge)等目標，可能會對烏克蘭產生「積極的心理影響」。

其他國家會跟進放行較長程飛彈嗎？

烏克蘭媒體RBC-Ukraine引述法國費加洛報(Le Figaro)報導，法國和英國也允許烏克蘭使用其聯合研發的「暴風影」飛彈(Storm Shadow)，打擊俄羅斯境內領土。這是英法兩國在拜登政府准許烏克蘭以ATACMS打擊俄國境內目標之後所做的決定。

暴風影飛彈的最大射程約為250公里(155英里)，法國人稱之為「通用遠程戰區外巡航飛彈系統」(Scalp EG)。

出動ATACMS能讓烏克蘭翻盤嗎？

一位駐基輔的西方外交官告訴BBC，儘管這不會具有改變戰爭進程的決定性作用，但這是一個遲來的象徵性決定，旨在提高賭注並展示對烏克蘭的軍事支持，且也可能會增加俄羅斯的戰爭成本。