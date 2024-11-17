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拜登點頭了 首度批准烏克蘭使用長程飛彈 攻打俄羅斯境內目標

編譯盧思綸／即時報導
南韓軍方2022年3月軍演時試射ATACMS。（美聯社）
南韓軍方2022年3月軍演時試射ATACMS。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩名知情美國官員透露，再兩個月即將卸任的美國總統拜登，首度批准烏克蘭使用美製長程飛彈「陸軍戰術飛彈」（ATACMS）攻打俄羅斯境內的軍事目標，希望盡可能協助烏軍保住庫斯克，作為可能和談中更有利的籌碼，也是對俄羅斯出乎意料讓北韓軍隊參戰的回應。

這項重大的政策轉變出現在莫斯科向庫斯克部署近5萬名士兵背景下，還有不斷揚言限制對烏援助的川普即將上任之際。

一名美國官員表示，這些武器目前主要準備用於庫斯克地區，他補充，美國的目標是幫助烏克蘭盡可能長期保住庫斯克。另外，不排除使用範圍會再擴大。

華盛頓郵報報導，一名美國官員表示，此舉部分是為了阻止北韓派遣更多軍隊。這位官員表示，北韓領導人金正恩必須明白，最初的部署是「代價高昂」的錯誤。

允許烏克蘭在俄羅斯境內使用ATACMS的決定已經考慮了幾個月。美國官員對於是否放行這種新能力有所分歧。有些人擔心戰爭升級，有些人則擔心武器庫存減少。

在戰爭的頭兩年，美國甚至拒絕向烏克蘭提供ATACMS，部分原因是擔心戰備情況，因為強大的飛彈需要時間和複雜的零件來生產。但拜登在2月秘密批准將長程ATACMS飛彈轉移到烏克蘭境內使用，美國於4月交付了這些飛彈。

白宮、五角大廈與烏克蘭總統辦公室均拒絕評論。

烏克蘭 北韓 俄羅斯

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