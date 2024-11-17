蕭茲通話普亭 澤倫斯基怒批：打開「潘朵拉盒子」

德國總理蕭茲（右）15日在國家安全顧問和政府發言人陪同下，與俄國總統普亭通話。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基 15日說，美國總統當選人川普明年1月就任後，烏俄戰爭將「提早結束」。德國總理蕭茲 同日與俄羅斯總統普亭 通話，這是兩人將近兩年來第一次對話，但澤倫斯基批評這破壞國際對普亭的孤立，打開「潘朵拉盒子」。事件凸顯烏克蘭與西方的分歧加深。

澤倫斯基接受烏克蘭公共廣播公司Suspilne專訪說，「可確定的是，鑑於即將領導白宮的（川普執政）團隊政策，（烏俄）戰爭將提早結束。這是他們的做法以及對他們公民的承諾」，但烏方不知道戰事結束的確切時間。

澤倫斯基還說，美國法律禁止他會晤尚未就職的川普，未來只願直接和川普對話、而非其使者或顧問。

另據德國政府發言人15日聲明，蕭茲當天通話中敦促普亭從烏克蘭撤軍，並開始與基輔談判，以開啟通往「公正與長久和平」的道路。德國明年2月將舉行國會大選，蕭茲的社民黨面臨右派、左派親俄民粹政黨的壓力。

德國「每日新聞」網站報導，這次通話持續一個多小時，蕭茲呼籲普亭盡快恢復談判並結束衝突。德國政府發言人稱，在與普亭通話前，蕭茲與澤倫斯基已通電話。澤倫斯基辦公室一名匿名消息人士也透露，澤倫斯基事先獲通知這次通話，還警告過蕭茲不要這麼做。

但澤倫斯基說，前述這類通話只是一堆空話，是一種「勸說和綏靖政策」，無助解決俄烏衝突；但也是普亭長期想要的，「對他來說，極重要的是緩解他的孤立狀態，進行正常談判」。

香港文匯報引述德媒稱，蕭茲這次通話的時機，可能與即將在巴西舉行的「20國集團」（G20）峰會有關。據報蕭茲預計周日前往參會，俄外長拉夫羅夫也將出席。此外，分析認為蕭茲的執政聯盟本月初破裂，觸發他於明年2月提前大選，面對國內親俄民粹黨派壓力及被指外交斡旋不力的質疑，他此次致電，比起對外實際上更在意對內向選民交代。

路透指出，德國是烏克蘭的主要資金支持者，也是繼美國之後最大的武器供應國。蕭茲與普亭通話之際，川普剛在美國大選獲勝，美國未來對烏的支持變得不確定。歐洲國家擔心川普將削減對烏的重要援助，並推動以犧牲烏利益為基礎的和平。一名西方國家外交官表示，「（這通電話）發出了一個不好的訊號，尤其是在川普當選之後。」他指出，他的國家已告訴德國，與普亭通話不是一個好主意。