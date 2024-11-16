澤倫斯基：川普就任總統後 俄烏戰將提早結束

烏克蘭總統澤倫斯基（左）在美國紐約川普大樓，與當時還是共和黨總統候選人的川普（右）見面。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）15日指出，一旦川普明年就任美國總統，俄羅斯與他國家的戰爭將「提早結束」。

中央社引述法新社報導，澤倫斯基接受烏克蘭公共廣播公司Suspilne專訪時表示，「可以確定的是，在即將領導白宮的執政團隊政策下，戰爭將提早結束。這是他們的做法，以及對他們公民的承諾。」

美國候任總統川普即將在明年重返白宮，為西方對烏克蘭的支持帶來一股不確定性。 德國是僅次於美國的第二大烏克蘭援助國，並承諾會提供基輔數十億歐元的額外援助。

根據網路上的影像，以及基輔獨立報引述CNN報導，川普14日在佛州海湖莊園舉行的活動表示，新政府將專注於俄羅斯與烏克蘭的戰爭。

川普在美國優先政策研究所晚宴（AFPI Gala）演講時表示，「我們將處理中東問題，我們將非常努力處理俄羅斯和烏克蘭問題，這必須停下來，俄羅斯和烏克蘭必須停下來」。他還說，「無論他們是士兵，還是坐困城鎮的民眾，我們都會處理」。

根據此前新聞，福斯數位新聞13日獨家披露多名消息人士表示，川普預計很快會任命一名烏克蘭和平特使，領導結束俄烏戰爭的談判。一位消息人士表示，「你們將會見到一位非常資深的特使，一個非常有信譽的人，他的任務是找到解決方案、達成和平協議，你將在很短時間內看到這一點」。

此外，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）15日與俄國總統普亭 （Putin）通話討論和平解決俄烏衝突方案，烏克蘭總統澤倫斯基（Zelensky）大罵德國採取姑息主義政策，表示潘朵拉的盒子已被打開（opening Pandora’s box）。

俄國2022年2月入侵烏克蘭後，蕭茲與該年12月曾與普亭通話，15日的通話是近2年來的首次。澤倫斯基15日晚間在電視談話表示：「德國開了頭，，接下來會有更多對話，普亭就可以營造自己並未被孤立的形象」。

烏克蘭外交部聲明：「現在需要的是具體的強力行動，迫使普亭求和，而不是對話，被他認為示弱，加以利用」。德國政府發言人說，蕭茲與普亭通話前後，都有與澤倫斯基談話。