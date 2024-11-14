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烏克蘭指控為俄喉舌的人被提名美國情報總監 火速刪文

編譯張佑生／即時報導
原為民主黨籍的前聯邦眾議員加巴德將成為美國國家情報總監。(美聯社)
原為民主黨籍的前聯邦眾議員加巴德將成為美國國家情報總監。(美聯社)

美國總統當選人川普13日任命43歲的前民主黨眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）出任國家情報總監（Director of National Intelligence）國家情報總監。烏克蘭總統澤倫斯基設立的「事實查核中心」曾指控烏克蘭遭俄國入侵後，加巴德一直在支領俄國的薪酬，儘管並未提供證據。

夏威夷選出的薩摩亞裔前眾議員加巴德出身民主黨，2020年黨內總統初選挑戰拜登未果退黨，今年加入共和黨為川普助選。

加巴德曾以陸軍預備役（Army Reserve）中校身分在伊拉克服役，屬美國「伊拉克戰爭」年輕世代，擔任眾議員期間曾多次批評美國的外交與國際干預政策，上任後將主掌18個主要情報機構，向總統提供每日重大情資。

加巴德指控華府與北約蓄意挑釁俄國，恐在歐洲爆發二戰1945年結束後最大的衝突。

俄國2022年入侵烏克蘭當天，加巴德在當時的推特（現改名X）上表示：「如果拜登政府／北約爽快承認俄國的國安疑慮，就是烏克蘭加入北約意味美國／北約軍隊將在俄國邊界開戰，這場戰爭本可避免」。

隸屬烏克蘭國安會的事實查核中心指控加巴德收俄國的錢，散布假消息打擊烏克蘭民心士氣。但是在川普公布提名後，已悄悄刪文。

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俄國 烏克蘭 北約

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