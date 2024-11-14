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若川普斷供美援 烏克蘭在「幾個月內」開發出核彈？烏外交部發聲了

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭赫梅利尼茨基核電廠1號反應爐，攝於5日。資料照片。（歐新社）
烏克蘭赫梅利尼茨基核電廠1號反應爐，攝於5日。資料照片。（歐新社）

泰晤士報13日獨家披露，根據烏克蘭智庫為國防部準備的一份簡報文件，如果美國候任總統川普撤回軍援，烏國可能會「在幾個月內」開發出一顆初級核彈。烏克蘭媒體報導，烏國外交部當天就否認了該篇報導。

基輔獨立報報導，烏克蘭外交部發言人泰克伊（Heorhii Tykhyi）上「X」發文表示，「烏克蘭恪守反核武擴散條約（NPT），我們不擁有、開發或打算取得核武。烏克蘭與國際原子能總署（IAEA）密切合作，對其監測完全透明，這排除將核子原料用於軍事目的」。

根據此前新聞，烏國具有影響力的軍事智庫「軍隊轉型和裁軍研究中心」（CACDS）日前發表報告指出，假如川普上任後取消軍援，烏克蘭將能迅速使用跟美軍1945年在長崎投下的「胖子」原子彈類似技術，用鈽製造一個基本核武，「足以摧毀整個俄羅斯空軍基地，或集中的軍事、工業或後勤設施」。

報告稱，烏克蘭沒有足夠時間建設鈾濃縮設施，只能依賴從已用核反應堆燃料棒中提取的鈽。烏國目前仍有9座運行中反應爐，現在可用的反應爐級鈽約7噸，足以製作數百枚彈頭，戰術當量達到幾千噸。

據泰晤士報指出，該文件已跟烏克蘭國防部副部長分享，並將於13日在烏國國防部與戰略工業部長可能出席的一場會議上發表。雖然沒有獲得政府背書，但闡述了烏克蘭可以退出NPT的法律基礎。

烏克蘭總統澤倫斯基10月曾表示，9月赴紐約市會晤美國候任總統總統川普時告訴對方，烏克蘭需要成為北約的一員，否則將尋求核武能力以自保，但稍晚隨即澄清，稱前述發言是為了強調1994年布達佩斯備忘錄失敗。

德國畫報也曾爆料烏克蘭正在準備發展核武，還有官員警告，「只需要幾周」就能擁有第一顆炸彈，而「西方應該少考慮俄羅斯的紅線，多考慮我們的紅線」。泰克伊也出面否認，稱烏國並未準備開發大規模毀滅性武器（WMD），並繼續致力於核武不擴散。

烏克蘭 國防部 川普

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