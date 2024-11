若川普斷供美援 烏克蘭在「幾個月內」開發出核彈？烏外交部發聲了

泰晤士報13日獨家披露,根據烏克蘭 智庫為國防部 準備的一份簡報文件,如果美國候任總統川普 撤回軍援,烏國可能會「在幾個月內」開發出一顆初級核彈。烏克蘭媒體報導,烏國外交部當天就否認了該篇報導。

基輔獨立報報導,烏克蘭外交部發言人泰克伊(Heorhii Tykhyi)上「X」發文表示,「烏克蘭恪守反核武擴散條約(NPT),我們不擁有、開發或打算取得核武。烏克蘭與國際原子能總署(IAEA)密切合作,對其監測完全透明,這排除將核子原料用於軍事目的」。

Ukraine is committed to the NPT; we do not possess, develop, or intend to acquire nuclear weapons. Ukraine works closely with the IAEA and is fully transparent to its monitoring, which rules out the use of nuclear materials for military purposes. https://t.co/k5GhqyLtir