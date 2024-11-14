若川普斷供美援 烏克蘭在「幾個月內」開發出核彈？烏外交部發聲了

烏克蘭赫梅利尼茨基核電廠1號反應爐，攝於5日。資料照片。（歐新社）

泰晤士報13日獨家披露，根據烏克蘭 智庫為國防部 準備的一份簡報文件，如果美國候任總統川普 撤回軍援，烏國可能會「在幾個月內」開發出一顆初級核彈。烏克蘭媒體報導，烏國外交部當天就否認了該篇報導。

基輔獨立報報導，烏克蘭外交部發言人泰克伊（Heorhii Tykhyi）上「X」發文表示，「烏克蘭恪守反核武擴散條約（NPT），我們不擁有、開發或打算取得核武。烏克蘭與國際原子能總署（IAEA）密切合作，對其監測完全透明，這排除將核子原料用於軍事目的」。

Ukraine is committed to the NPT; we do not possess, develop, or intend to acquire nuclear weapons. Ukraine works closely with the IAEA and is fully transparent to its monitoring, which rules out the use of nuclear materials for military purposes. https://t.co/k5GhqyLtir — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) November 13, 2024

根據此前新聞，烏國具有影響力的軍事智庫「軍隊轉型和裁軍研究中心」（CACDS）日前發表報告指出，假如川普上任後取消軍援，烏克蘭將能迅速使用跟美軍1945年在長崎投下的「胖子」原子彈類似技術，用鈽製造一個基本核武，「足以摧毀整個俄羅斯空軍基地，或集中的軍事、工業或後勤設施」。

報告稱，烏克蘭沒有足夠時間建設鈾濃縮設施，只能依賴從已用核反應堆燃料棒中提取的鈽。烏國目前仍有9座運行中反應爐，現在可用的反應爐級鈽約7噸，足以製作數百枚彈頭，戰術當量達到幾千噸。

據泰晤士報指出，該文件已跟烏克蘭國防部副部長分享，並將於13日在烏國國防部與戰略工業部長可能出席的一場會議上發表。雖然沒有獲得政府背書，但闡述了烏克蘭可以退出NPT的法律基礎。

烏克蘭總統澤倫斯基10月曾表示，9月赴紐約市會晤美國候任總統總統川普時告訴對方，烏克蘭需要成為北約的一員，否則將尋求核武能力以自保，但稍晚隨即澄清，稱前述發言是為了強調1994年布達佩斯備忘錄失敗。

德國畫報也曾爆料烏克蘭正在準備發展核武，還有官員警告，「只需要幾周」就能擁有第一顆炸彈，而「西方應該少考慮俄羅斯的紅線，多考慮我們的紅線」。泰克伊也出面否認，稱烏國並未準備開發大規模毀滅性武器（WMD），並繼續致力於核武不擴散。