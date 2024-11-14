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川普回歸 歐洲加大援烏 法送幻象戰機、波蘭湧志願軍…

編譯中心／綜合13日電
俄羅斯對首都基輔發動8月以來首次飛彈襲擊後，基輔各處13日上午發生爆炸。圖為消防員在滅火。（路透）
俄羅斯對首都基輔發動8月以來首次飛彈襲擊後，基輔各處13日上午發生爆炸。圖為消防員在滅火。（路透）

面對川普回鍋，歐洲主要國家正加大對烏克蘭的支持力度，對俄立場更為強硬，英國前首相強森（Boris Johnson）甚至表示，如果川普削減對烏資助，英可能派兵援烏；他並警告，一旦烏克蘭防線崩潰，歐洲邊界將面臨更大的安全威脅。

綜合媒體報導，烏克蘭本身也在加緊軍備增強，將從2025年國家預算中撥款超過15億美元用於武器和軍事裝備生產，其中一部分資金將以低利率貸款形式支持國防企業。

法國也加速對烏軍援的步伐，將在短期內提供6架幻象2000-5F戰鬥機，超出原計畫的2025年初交付數量，並配備全面支援設備；德國也不遑多讓。基督教民主聯盟（CDU）的總理候選人梅爾茲（Friedrich Merz）承諾，如果普亭不願意結束戰爭，他將提議向烏克蘭提供遠程金牛座飛彈，並授權烏克蘭對俄羅斯領土進行打擊。

據悉，波蘭境內也湧現大批志願者加入烏克蘭軍團，已有超過600名志願者提交服役申請，首批簽署合約的成員已開始訓練，為支援烏克蘭戰鬥做準備。

另一方面，在烏克蘭官員警告俄羅斯對首都基輔發動8月以來首次飛彈襲擊後，基輔各處13日上午發生爆炸。另外，克里米亞半島有1名俄軍高官遇襲身亡，消息人士稱是烏方發動汽車炸彈攻擊。

路透報導，烏克蘭空軍指出，防空系統在全國各地攔截2枚來襲巡弋飛彈、2枚彈道飛彈及37架無人機。基輔市目前沒有人員傷亡或重大損害通報。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在通訊軟體Telegram寫道：「（俄羅斯總統）普亭此刻正對基輔發動飛彈攻擊。」

基輔市政府在Telegram發文：「市內發生爆炸，防空部隊正在因應，待在避難所！」

中央社引述法新社報導，基輔當局談到：「當飛彈進逼基輔，敵方同時對這座首都展開彈道飛彈襲擊。敵方攻勢最後以無人機攻擊作結。」

根據基輔當局，掉落的殘骸碎片在基輔郊外地區砸傷1名48歲男子，並造成倉庫起火。

大約百位居民在基輔地鐵大學站（Universitet）避難，現場有孩童在瑜珈墊上睡覺，年長婦女則坐在摺疊椅上。

此外，烏克蘭安全單位消息人士表示，烏克蘭策畫了1場針對克里米亞半島的攻擊，造成1名高階俄國軍官死亡。俄方也證實此人喪生。

這名烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）的消息人士說，烏方策畫了汽車炸彈攻擊，在克里米亞塞凡堡市（Sevastopol）炸斷俄羅斯黑海艦隊（Black Sea Fleet）海軍上校特蘭科夫斯基（Valery Trankovsky）的雙腿，最後他因失血過多身亡。

消息人士並形容特蘭科夫斯基是戰犯，必須為俄軍從黑海發射巡弋飛彈攻擊烏克蘭的平民目標負責。

在烏克蘭的俄占區及俄羅斯境內，俄國軍官和支持克里姆林宮（Kremlin）的公眾人物多次淪為攻擊目標，特蘭科夫斯基喪命是最新1起。

俄羅斯再對烏克蘭首都基輔射飛彈空襲，防空系統攔截2枚巡弋飛彈、2枚洲際彈道飛彈和...
俄羅斯再對烏克蘭首都基輔射飛彈空襲，防空系統攔截2枚巡弋飛彈、2枚洲際彈道飛彈和37架無人機；圖為烏克蘭基輔郊外，救援人員正在撲滅因俄羅斯罷工而被摧毀的一座建築物的火災。 （路透）
俄羅斯13日對首都基輔發動飛彈襲擊後，居民們在基輔地鐵內避難。（路透）
俄羅斯13日對首都基輔發動飛彈襲擊後，居民們在基輔地鐵內避難。（路透）

烏克蘭 俄羅斯 克里米亞

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