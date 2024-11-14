烏克蘭爆核武危機？若川普撤軍援 智庫：幾個月內對俄投核彈

圖為俄羅斯國防部10月底公布試射洲際彈道飛彈。(歐新社)

太陽報報導，烏克蘭 頗具影響力的智庫「軍隊轉型和裁軍研究中心」（CACDS）日前發表報告指出，假如川普 上任後取消對烏克蘭的軍事援助，烏克蘭可能會「在幾個月內」對俄羅斯 動用核武，使用類似美國二戰長崎原子彈技術，足以摧毀整個俄羅斯空軍基地或集中的軍事後勤設施。

CACDS報告稱，烏克蘭已經有能力使用類似美國1945年在長崎的「胖子原子彈」（Fat Man）技術，用鈽製作核武。

報導引述泰晤士報指出，因為烏克蘭沒有足夠時間建設鈾濃縮設施，只能依賴從已用核反應堆燃料棒中提取的鈽。

報告還說，烏克蘭現在可用的反應爐級鈽約7噸，足以製作數百枚彈頭，戰術當量達到幾千噸。烏克蘭仍有9座運行中反應爐，還有許多核專家。

報告作者伊扎克（Oleksii Yizhak）表示，「這足以摧毀整個俄羅斯空軍基地，或集中的軍事、工業或後勤設施」。

烏克蘭官員先前否認考慮動用核武。

太陽報稱，該報告計畫在13日提交給烏克蘭國防部長可能出席的一場會議；而這份報告並未獲得烏克蘭政府背書。

美國總統當選人川普一向對拜登政府軍援烏克蘭多有批評。今年5月，兩名前川普國安負責人稱，只有烏克蘭與俄羅斯進行和平談判，美國才該繼續向烏克蘭提供武器。

川普的資深幕僚藍薩（Bryan Lanza）日前接受英國廣播公司（BBC）訪問說，川普新政府對俄烏戰爭的優先要務是建立和平，而非協助烏克蘭奪回被俄羅斯占據的領土，還說烏克蘭如果想拿回克里米亞等失土「得靠自己」。後續川普團隊回應藍薩無法代表川普發言。