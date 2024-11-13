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金正恩批准朝俄條約軍事互援 烏證實在庫斯克阻5萬俄軍

編譯徐榆涵、周辰陽／綜合12日電
民眾12日在南韓首爾火車站觀看俄國總統普亭（左）和北韓領導人金正恩（右）簽署共同防禦條約新聞。（美聯社）
民眾12日在南韓首爾火車站觀看俄國總統普亭（左）和北韓領導人金正恩（右）簽署共同防禦條約新聞。（美聯社）

北韓官媒報導，北韓領導人金正恩11日簽署法案，正式批准與俄羅斯簽署的「共同防禦條約」，要求雙方在任一方面臨侵略時「相互協助」；另一方面，俄羅斯總統普亭似正力求在美國候任總統川普就職前收復國土，而烏克蘭總統澤倫斯基證實烏軍在庫斯克阻5萬俄軍。

北韓官媒朝中社12日報導，金正恩11日簽署法令，批准與普亭在今年6月簽訂的共同防禦條約，條約將在雙方交換批准書後生效。

普亭日前亦簽署聯邦法律，批准有關條約。該條約規定，雙方承諾在任何一方遭到攻擊時「立即」相互提供軍事及其他援助，並進行國際合作以抗衡西方制裁。

南韓、美國和烏克蘭皆表示，目前俄羅斯境內有超過1萬名北韓軍人，其中一些已靠近烏克蘭邊境的俄國庫斯克前線。北韓與俄羅斯近期敲定共同防禦條約引發外界猜測，北韓軍隊可能很快會參與烏克蘭的戰鬥。

北韓已成為俄羅斯對烏克蘭軍事行動最直接且最重要的支持者之一。長期以來，西方國家一直指控平壤向莫斯科提供用於烏克蘭戰爭的砲彈和飛彈，但最近數周，據報上萬北韓軍人抵達俄國準備參戰，代表北韓對俄羅斯的支援有所升級。

北韓外交部長崔善姬最近造訪莫斯科，還說北韓將「堅定支持我們的俄羅斯同志，直到勝利之日」。

西方國家也擔心，俄羅斯正在向北韓提供可能推進平壤核武計畫的技術支援，作為北韓派兵的交換條件。

烏克蘭總統澤倫斯基上周表示，北韓軍隊在與烏軍的戰鬥中遭受傷亡，雙方之間的首次武裝衝突「為全球不穩定開啟了新篇章」。

基輔獨立報報導，北約盟國相信，普亭正力求在美國候任總統川普於2025年1月20日就職之前，收復落入烏克蘭手中的庫斯克州國土，以提供俄方在任何和談中更多談判權力。為了收復失土，俄羅斯據報已部署5萬兵力到庫斯克州，包括來自北韓的部隊。

根據轉述，英國每日電訊報看到的英國國防情報評估警告，俄羅斯有可能利用邊境附近的新無人機發射陣地，加強自殺無人機對烏軍陣地的攻擊。西方外交官擔心，普亭將試圖在川普就職前快速占領領土，以提供俄方在任何和談中更多談判權力。

為了重新獲得控制權，俄羅斯據報已部署5萬兵力到庫斯克州，包括來自北韓的部隊。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基表示，「來自俄羅斯精銳突擊部隊的數萬敵方士兵」正力求將烏軍驅逐出俄羅斯領地，戰事可能嚴重升級。

CNN報導，澤倫斯基收到瑟爾斯基的簡報後，在社群媒體Telegram發文表示，烏軍在庫斯克「繼續阻止規模近5萬人的敵軍集團」。

根據每日電訊報的報導，烏克蘭分析師表示，克宮可能也打算利用俄軍在庫斯克地區的大規模反攻力量，挺進烏克蘭東北部的蘇梅州，並指俄軍已奪回在烏軍庫斯克行動中控制的近半數領土。

華盛頓郵報日前引述知情人士說法報導，川普與普亭已在7日通過電話。川普建議普亭別升級俄烏戰爭，並提醒美國在歐洲的軍事部署規模可觀。不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫11日否了了華郵的報導，稱普亭尚無跟川普對談的具體計畫，所謂兩人通話的消息是子虛烏有。

普亭（左）與金正恩曾於6月19日簽署戰略合作夥伴協定。（路透）
普亭（左）與金正恩曾於6月19日簽署戰略合作夥伴協定。（路透）

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