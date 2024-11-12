普亭趕川普就職前收復國土？澤倫斯基證實：烏軍在庫斯克阻5萬俄軍

俄羅斯總統普亭11日在克里姆林宮會見北奧塞梯-阿蘭共和國首腦。（歐新社）

基輔獨立報12日報導，北約盟國相信，俄羅斯 總統普亭 正力求在美國候任總統川普於2025年1月 20日就職之前，收復落入烏克蘭 手中的庫斯克州國土。

根據轉述，英國每日電訊報看到的英國國防情報評估警告，俄羅斯有可能利用邊境附近的新無人機發射陣地，加強自殺無人機對烏軍陣地的攻擊。西方外交官擔心，普亭將試圖在川普就職前快速占領領土，以提供俄方在任何和談中更多談判權力。

為了重新獲得控制權，俄羅斯據報已部署5萬兵力到庫斯克州，包括來自北韓的部隊。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基表示，「來自俄羅斯精銳突擊部隊的數萬敵方士兵」正力求將烏軍驅逐出俄羅斯領地，戰事可能嚴重升級。

CNN報導，烏克蘭總統澤倫斯基收到瑟爾斯基的簡報後，在社群媒體Telegram發文表示，烏軍在庫斯克「繼續阻止規模近5萬人的敵軍集團」。

根據每日電訊報的報導，烏克蘭分析師表示，克宮可能也打算利用俄軍在庫斯克地區的大規模反攻力量，挺進烏克蘭東北部的蘇梅州，並指俄軍已奪回在烏軍庫斯克行動中控制的近半數領土。

華盛頓郵報日前引述知情人士說法報導，川普與普亭已在7日通過電話。川普建議普亭別升級俄烏戰爭，並提醒美國在歐洲的軍事部署規模可觀。不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫11日否了了華郵的報導，稱普亭尚無跟川普對談的具體計畫，所謂兩人通話的消息是子虛烏有。