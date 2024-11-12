我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

普亭趕川普就職前收復國土？澤倫斯基證實：烏軍在庫斯克阻5萬俄軍

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭11日在克里姆林宮會見北奧塞梯-阿蘭共和國首腦。（歐新社）
俄羅斯總統普亭11日在克里姆林宮會見北奧塞梯-阿蘭共和國首腦。（歐新社）

基輔獨立報12日報導，北約盟國相信，俄羅斯總統普亭正力求在美國候任總統川普於2025年1月 20日就職之前，收復落入烏克蘭手中的庫斯克州國土。

根據轉述，英國每日電訊報看到的英國國防情報評估警告，俄羅斯有可能利用邊境附近的新無人機發射陣地，加強自殺無人機對烏軍陣地的攻擊。西方外交官擔心，普亭將試圖在川普就職前快速占領領土，以提供俄方在任何和談中更多談判權力。

為了重新獲得控制權，俄羅斯據報已部署5萬兵力到庫斯克州，包括來自北韓的部隊。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基表示，「來自俄羅斯精銳突擊部隊的數萬敵方士兵」正力求將烏軍驅逐出俄羅斯領地，戰事可能嚴重升級。

CNN報導，烏克蘭總統澤倫斯基收到瑟爾斯基的簡報後，在社群媒體Telegram發文表示，烏軍在庫斯克「繼續阻止規模近5萬人的敵軍集團」。

根據每日電訊報的報導，烏克蘭分析師表示，克宮可能也打算利用俄軍在庫斯克地區的大規模反攻力量，挺進烏克蘭東北部的蘇梅州，並指俄軍已奪回在烏軍庫斯克行動中控制的近半數領土。

華盛頓郵報日前引述知情人士說法報導，川普與普亭已在7日通過電話。川普建議普亭別升級俄烏戰爭，並提醒美國在歐洲的軍事部署規模可觀。不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫11日否了了華郵的報導，稱普亭尚無跟川普對談的具體計畫，所謂兩人通話的消息是子虛烏有。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

上一則

想效法安倍打高爾夫？南韓總統尹錫悅急練球 想拉近與川普距離

下一則

德國「紅綠燈聯盟」熄燈 明年2月23日提前大選

延伸閱讀

川普國安團隊漸成形 擬選「對中鷹派」眾議員沃茲任國安顧問

川普國安團隊漸成形 擬選「對中鷹派」眾議員沃茲任國安顧問
憂川普2.0關稅大棒？加拿大礦業大亨：中國不怕 仍有牌可打

憂川普2.0關稅大棒？加拿大礦業大亨：中國不怕 仍有牌可打
川普、馬斯克短命兄弟情？歷史學家列3原因 直言「不會長久」

川普、馬斯克短命兄弟情？歷史學家列3原因 直言「不會長久」
藍委：川普立場 勢必比4年前更「簡單粗暴」

藍委：川普立場 勢必比4年前更「簡單粗暴」

熱門新聞

美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20
川普曾揚言他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境。(路透)

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

2024-11-07 22:01
加拿大總理杜魯道(圖)祝賀川普勝選，言詞間強調加美緊密關係。(美聯社)

川普再度執政 加拿大恐成最受傷國

2024-11-06 21:46
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國候任總統川普（右）9月27日在紐約市川普大廈會面時握手。（歐新社資料照）

烏克蘭擬勝利計畫給川普看 提「中國之外任何人」方案

2024-11-12 10:20
韓聯社8日報導，南韓蓋洛普發布最新民調顯示，總統尹錫悅的施政好評率時隔一周再創新低，下探17%。同一天，南韓總統辦公室表示，第一夫人金建希本月將不陪同尹錫悅出訪，這是前一天尹錫悅在向國民道歉記者會上作出相關承諾的後續措施。（美聯社）

南韓最新支持度探底剩17％ 尹錫悅「切割」第一夫人求止血

2024-11-08 04:28
烏克蘭與美國資深官員指出，北韓軍已加入俄烏戰爭，與占領俄羅斯庫斯克地區的烏克蘭軍爆發衝突，首戰北韓部隊有「相當多人被殺」。（路透）

首度與烏軍交火 美官員曝北韓軍首戰「相當多人被殺」

2024-11-07 04:24

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲